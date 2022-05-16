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【重返職場】花旗推「Return To Work」計劃　助離職兩年女性重返全職職場（附申請網址）

個人增值 16:25 2022/05/16

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現今不少女性因為生育或照顧家庭的原因而辭去職場的工作，離開職場時間愈長愈不適應工作環境。花旗集團宣布在香港推出「Return to Work」招聘計劃，協助女性在暫別工作後重新融入職場。計劃對象為已離開工作崗位2年或以上，並有意加入或重投金融服務行業的女性專才。

花旗環球財富亞太區主管及香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，「Return to Work」招聘計劃目的是吸納在暫別職場後有意重投工作的女性，而她們是其中一個最大且潛能尚待釋放的人才庫，希望協助她們再次投身職場，進一步開拓自己的事業生涯。

成功入選計劃的參加者將按其經驗及技能獲安排擔任多個部門的不同職位。她們首先將參加為期6個月的計劃，內容涵蓋職業發展規劃、非技術性技能及專業技能培訓、與管理層定期面談和朋輩支援小組，有助她們重投工作。

另外，花旗於今年2月宣佈集團已超額完成2018至2021年的女性員工比例目標，全球助理副總裁至董事總經理職級中的女性比例由2018的37%上升至40.6%；香港的比例更高，為46.3%。

花旗集團「Return To Work」計劃　
申請日期：2022年5月12日至6月7日
工作類型：全職
詳情：按此
 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

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