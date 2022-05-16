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【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）

個人增值 16:23 2022/05/16

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中國擁有龐大市場和商機，而且在消費、能源方面需求大增，提高了不少中國企業創辦人的財富。中國新財富近日公布了《2022年中國500富豪榜》，在今年的名單中不少中國富豪身家大縮水，由2021年有11名富豪的財富超過2,000億元人民幣，今年下降至只有4名。到底馬雲在今年榜單中的名次如何？誰是目前的中國首富呢？馬上睇榜單啦！

【10大中國慈善企業家排名　曾經連續4年榜首嘅許家印今年排第幾？：按此

在《2022年中國500富豪榜》中，排名榜首的是農夫山泉 （09633） 創始人鍾睒睒，以4,983.5億元人民幣蟬聯首富，成功於今年連任。而排名第二位的是內地車用電池龍頭企業寧德時代董事長曾毓群，他以3,348.2億元人民幣從去年的第11位躍升至第二位。同樣成功守住去年排名的是騰訊 （00700） 馬化騰，以3010.8億元人民幣守住第三位。

馬雲及張勇、舒萍夫婦齊齊跌出十大

而一直受矚目的阿里巴巴 （09988） 馬雲，其財富排名跌出十大，由去年的第7位下跌至今年的14位。同樣跌出頭十的是海底撈 （06862） 董事長張勇及舒萍夫婦，他們的財富大幅縮水，從去年第9位降至第62位，只有629.7億元人民幣。

另外，備受關注的是受到2021年恒大集團接連傳出債務問題的中國恒大 （03333） 許家印，其財富急速從2020年的2,000億元人民幣下滑至2022年的131.7億元人民幣，排名從去年27位大幅跌至361位。

2022新財富500富人榜

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 理財學堂

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