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【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐　周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情）

精明消費 14:24 2022/05/16

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旅發局早前宣布推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，以新一輪的「賞你遊香港」揭開序幕。首批「賞你遊香港」約150個行程今日（5月16日）出爐，行程圍繞4大主題，市民可挑選心儀的行程，明日 （5月17日）起直接向相關旅行社報名，各旅行團名額有限，先到先得。

【石崗豪華Glamping 入住6米巨型星空營每晚1,500元起：按此

旅發局推出新一輪的「賞你遊香港」，市民只要持有2021年12月10日起、於合資格香港實體零售或實體餐飲商戶消費滿800元的收據，即可向相關旅行社報名參加本地旅行團，一人憑最多兩張機印收據可換取一個旅行團名額。市民可瀏覽旅發局的活動網站，挑選心儀的行程，5月17日早上10時起直接向相關旅行社報名，各旅行團名額有限，先到先得。

旅發局指，新一輪「賞你遊香港」圍繞4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲，包括乘搭昂坪360纜車參觀天壇大佛、參觀天際100觀景台，以及到星級酒店自助午餐等。首批行程部分內容及景點如下：

    點擊圖片放大

旅發局又指，部分旅行社會首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，即可享受升級的選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲，為參加者帶來與別不同的體驗。

至於第二及第三批「賞你遊香港」共約150個行程，將在6月推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據（最多兩張、2021年12月10日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。

參加者須滿足「疫苗通行證」要求 成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

活動網址
旅發局查詢熱綫：2807 6100

責任編輯：李瑩

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