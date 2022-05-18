【職場你點睇】富士康出位招聘　專車接送求職者見工　打工仔又點睇？

經濟不景，有人找不到工作，但亦有企業求才若渴，難以請到人，唯有各出奇招。近日鄭州富士康在高速公路口設置點對點接送求職者見工，該公司有一架「點對點」的專車，讓求職者免費乘坐富士康大巴至廠區報到，而該公司更為不便到廠區的應徵者提供選擇，只要他們登記位置及人數，由富士康選定具體上車地點，公司便會派車前往接送見工。企業安排專車接送，這個安排確實是很「體貼」。



不過企業要請人，除了這些「體貼」方式以外，會不會有更多實際的事，可以讓企業請到人才呢？我哋訪問一眾打工仔點睇呢件事！

■點對點專人車 請人你點睇？■

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企業人才流失可以有各種的原因，一間公司若能關注員工的身心健康，相信有助留住人才，例如現時流行的彈性上班安排、四天工作、混合工作模式等，同時捨去過去將員工用得盡的思維，讓員工有休息時間，讓員工有更多選擇等，相信能夠改善流失率。

另一方面，工資水平能夠達致市場需求亦是重要一環，在商業社會，講錢最實際，富士康亦深明這個道理，所以該公司表示，求職者在職不少於90天且有效出勤滿55天，可獲8000元人民幣獎金，推薦人亦可領取500元獎金，希望藉此吸引更多人。

責任編輯：陳玉蓮

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