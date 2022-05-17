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【消費優惠】阿杏飯團旺角及尖東店店限定　買兩款飯團加$1換飲品

精明消費 10:30 2022/05/17

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阿杏飯團推出1元優惠，逢星期六、日及公眾假期，於旺角及尖東店只要購買任何兩款飯團，即可加1元換購細杯裝四季春或茉莉毛尖一杯（固定甜度冰度）！

    點擊圖片放大

地點：
尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下18C號舖
旺角彌敦道585號富士中心地下3號舖

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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