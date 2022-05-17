【消費優惠】阿杏飯團旺角及尖東店店限定 買兩款飯團加$1換飲品 精明消費 10:30 2022/05/17 分享： 分享： 阿杏飯團推出1元優惠，逢星期六、日及公眾假期，於旺角及尖東店只要購買任何兩款飯團，即可加1元換購細杯裝四季春或茉莉毛尖一杯（固定甜度冰度）！ ▼點擊圖片放大 地點： 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下18C號舖 旺角彌敦道585號富士中心地下3號舖 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一 今日 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一 【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐 周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情） 2022/05/16 【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐 周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情） 【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折 2022/05/16 【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折 【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合 指定甜品或飲品買一送一 2022/05/16 【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合 指定甜品或飲品買一送一 【消費優惠】荃灣廣場食買玩多重賞 送高達$550贈券+戲飛買一送一 2022/05/15 【消費優惠】荃灣廣場食買玩多重賞 送高達$550贈券+戲飛買一送一 積分優惠 付款優惠 商舖 香港經濟日報 經濟 富士 商場活動 富士 著數優惠