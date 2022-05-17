【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選沐浴露、洗髮/護髮產品買一送一 精明消費 09:00 2022/05/17 分享： 分享： 又係時候入手家居用品，惠康今期優惠推介包括沐浴露、洗髮/護髮產品、洗手液、牙膏、牙刷、女性衛生用品，買精選高潔絲/護舒寶/樂而雅女士衛生產品，最重要是貨品可享買一送一優惠，不過要買就快，因為優惠期至5月19日。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐 周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情） 2022/05/16 【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」約150個行程出爐 周二起持消費滿800元收據可報名（附詳情） 【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折 2022/05/16 【消費優惠】道頓堀御好燒堂食主餐牌8折 【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合 指定甜品或飲品買一送一 2022/05/16 【消費優惠】梅丘壽司美登利惠顧指定盛合 指定甜品或飲品買一送一 【消費優惠】荃灣廣場食買玩多重賞 送高達$550贈券+戲飛買一送一 2022/05/15 【消費優惠】荃灣廣場食買玩多重賞 送高達$550贈券+戲飛買一送一 【好去處】石崗豪華Glamping 入住6米巨型星空營每晚1,500元起 2022/05/14 【好去處】石崗豪華Glamping 入住6米巨型星空營每晚1,500元起 積分優惠 付款優惠 產品 經濟 家居 惠康 家電 網上購物 著數優惠 養生