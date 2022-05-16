【加密貨幣】穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售　幣災或觸發各國加強立法監管

Terra生態系統原生幣Terra（Luna）上周經歷了歷史上最嚴重的跌幅。Terra鏈上的演算法穩定幣TerraUSD（UST）自5月8日開始出現與美元「脫鈎」情況，近2億美元的UST遭拋售，由號稱與美元「1兌1」單日大跌至0.18美元低位，導致市場質疑穩定幣背後的機制及其長期前景，Terra事件讓加密貨幣市場雪上加霜下滑急挫。美國財長Janet Yellen再呼籲國會授權監管穩定幣。比特幣下試26,000美元，周一報30,623美元，一周下跌4.7%。以太幣一周下跌14.8%，周一報2,082美元。

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Terra發行的UST，是演算法穩定幣，即以演算法來維持與美元的滙率，而不是實際美元的抵押儲備。此演算法採用雙代幣模型，通過與原生Luna代幣建立套利機制保持供需平衡，而因UST與美元脫鈎，導致Luna幣價亦插水式急挫。Luna自周四於24小時內跌近100%，幾同化為烏有。

由於UST突然出現極大沽壓，導致價格脫鈎，為了穩定幣價，於5月10日LUNA基金會Luna Foundation Guard表示將出借7.5億美元價值的比特幣，給OTC公司 （場外交易），來維持UST的穩定，條件是當市場狀況好轉就會回購，亦同時會將借入7.5億美元的UST，以便在市場條件正常化時積累比特幣，交易員將在市場兩邊進行以上上述交易。

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美國證交會SEC主席Gary Gensler上周二接受彭博採訪時批評穩定幣和加密貨幣交易所，他指部分平台規避監管，更有些平台直接與客戶對賭交易。法律要求傳統交易所將某些部門分開，以防止它們搶先交易或在客戶訂單之前進行交易， 但許多大加密貨幣交易所並沒有如傳統交易所將其託管、造市商和交易服務分隔，可能不符合客戶最佳利益。Gensler亦批評最大的三個穩定幣泰達幣（Tether）、USDC及BUSD（幣安穩定幣）都與加密貨幣交易所密切相關並非巧合，當中可能方便交易方避開認識客戶（KYC）及反洗黑錢（AML）程序以便有利於平台交易。

在市場極端或大幅下滑情況下，抵押品價值可能不足以讓穩定幣贖回1美元資產的可能性。此次穩定幣幣災將會觸發各國監管機構推行穩定幣監管政策的立法。

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由於5月9為香港公眾假期，而一周變化結算日以5月10日至16日計算。Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報7063點，一周下跌13.0%；ix比特幣指數報7397點，一周下跌4.7%；ix以太幣指數報17891點，一周下跌14.8%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 7063 -13.0%（-1053） ix比特幣指數 7397 -4.7%（-368） ix以太幣指數 17891 -14.8%（-3101） *截至2022年5月16日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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