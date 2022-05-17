【消費優惠】Aeon35周年精選商品優惠價發售　J.CO蝶豆花蜜桃茶飲品8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Aeon：35周年 AEON Festival

為慶祝香港開業35周年，AEON由即日起至6月8日舉行「AEON Festival」，大量精選商品以優惠價發售，有新鮮食品、個人護理用品、玩具及服飾，仲有實用嘅家品電器，當中有唔少商品低至半價；最心動當然係「均一價」產品以低至35元發售！

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2. J.CO Donuts & Coffee ： 蝶豆花蜜桃茶飲品8折優惠

到J.CO購買任何蝶豆花蜜桃茶飲品，即可享八折優惠！夏天咁熱，當然要飲返杯，不過要留意優惠期至5月22日。

3.聖安娜餅屋：特級極品糭套裝會員價169元

聖安娜Cake Easy會員用APP內電子券，用169元就買到特級極品糭套裝（原價為260元），內有極品元貝金腿裹蒸糭1隻及江南極品糭2隻。不過大家要留意優惠期至5月18日。

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