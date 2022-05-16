  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】首四個月保守基金表現相對較好　表現最差美股基金跌14.8%（附10大表現最差、最好排名）

強積金 12:58 2022/05/16

分享：

分享：

駿隆公布4月強積金市場佔有率報告。截至4月底止，業界龍頭首三位依次為宏利、 滙豐及永明，市佔率分別為26.7%、17.9%及10.9%。於過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，增幅分別有0.9%及0.5%。相反，滙豐的市場佔有率則下滑最多，下跌0.5%。

保守基金首四個月表現最好

另外，駿隆亦有公布今年首四個月十大表現最佳及最差的成分基金。當中，表現最佳的成分基金回報均表現持平，且都是保守基金，例如交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金、友邦強積金優選計劃強積金保守基金，以及東亞（強積金）行業計劃東亞（行業計劃）強積金保守基金等。

至於表現最差的成分基金有萬全強制性公積金計劃美國股票基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF北美股票基金等，今年來回報減少逾14%。

■4月份強積金市場數據■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

成員對美股持較不樂觀看法

基金資產類型淨流向方面，市場在4月轉換大約共16億港元到香港股票基金（主動管理型和追蹤指數）。 而美國股票基金錄得4.5億港元的淨流出，代表成員對美國股市持較不樂觀的看法。

駿隆集團執行董事王玉麟分析指，成員於4月大約有13億元資金流入股票市場，其主要來源為債券和貨幣市場。建議強積金成員在調整強積金資產配置時， 應考慮較長綫的投資年期，而非短綫波動。中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表或會為信貸市場持續帶來波動。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

想知更多強積金資訊，留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月16日）
今日
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月16日）
【MPF】滙豐強積金首季回報檢閱　輸少當贏邊隻能為打工仔守住本金？
2022/05/10
【MPF】滙豐強積金首季回報檢閱　輸少當贏邊隻能為打工仔守住本金？
【MPF】4月強積金最終人均蝕$11,700　分析料市場接近見底
2022/05/05
【MPF】4月強積金最終人均蝕$11,700　分析料市場接近見底
【MPF】4月強積金初步人均損手逾$14,000　積金評級：創史上最爛開局
2022/04/26
【MPF】4月強積金初步人均損手逾$14,000　積金評級：創史上最爛開局
【MPF】銀聯首推「BCT亞洲收益退休基金」　旨在抗通脹兼派息
2022/04/22
【MPF】銀聯首推「BCT亞洲收益退休基金」　旨在抗通脹兼派息
美國 美股 加息 強積金 經濟 股票 基金 港股

上一篇文章

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月16日）

下一篇文章

【保險保障】外滙價格波動未必穩定　儲蓄計劃幣種應如何選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款