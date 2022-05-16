【MPF】首四個月保守基金表現相對較好　表現最差美股基金跌14.8%（附10大表現最差、最好排名）

駿隆公布4月強積金市場佔有率報告。截至4月底止，業界龍頭首三位依次為宏利、 滙豐及永明，市佔率分別為26.7%、17.9%及10.9%。於過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，增幅分別有0.9%及0.5%。相反，滙豐的市場佔有率則下滑最多，下跌0.5%。

保守基金首四個月表現最好

另外，駿隆亦有公布今年首四個月十大表現最佳及最差的成分基金。當中，表現最佳的成分基金回報均表現持平，且都是保守基金，例如交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金、友邦強積金優選計劃強積金保守基金，以及東亞（強積金）行業計劃東亞（行業計劃）強積金保守基金等。

至於表現最差的成分基金有萬全強制性公積金計劃美國股票基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF北美股票基金等，今年來回報減少逾14%。

■4月份強積金市場數據■

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成員對美股持較不樂觀看法

基金資產類型淨流向方面，市場在4月轉換大約共16億港元到香港股票基金（主動管理型和追蹤指數）。 而美國股票基金錄得4.5億港元的淨流出，代表成員對美國股市持較不樂觀的看法。

駿隆集團執行董事王玉麟分析指，成員於4月大約有13億元資金流入股票市場，其主要來源為債券和貨幣市場。建議強積金成員在調整強積金資產配置時， 應考慮較長綫的投資年期，而非短綫波動。中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表或會為信貸市場持續帶來波動。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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責任編輯：鄭樂怡

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