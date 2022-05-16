【美股分析】疫情推高清潔用品需求　高樂氏何以仍跑輸大市？

高樂氏（Clorox）（美：CLX），主營的清潔用品在疫情期間需求大，可是股價表現卻逆向下跌，近日股價回穩，又是否能再留意？

市場對消費必需品的需求恒久穩定，令相關股份有能力抵禦經濟周期變化。不少耳熟能詳的必需品品牌，不單只是家居必備，更加是基金或長綫投資組合的主要成分。

主打消毒及清潔用品的高樂氏，股價於2020年疫情初期曾經直逼240美元關口，創出歷史新高，惟過去一年半以來跑輸大市，見逾三年半低位。現時是低吸時機，還是低處未算低？

工業到家居 拓大眾市場

高樂氏前身是Electro-Alkaline Co.，成立於1913年，為美國首間生產漂白水的商業工廠，漂白水主要成分為氯（chlorine）和氫氧化鈉（sodium hydroxide），故產品以混成詞Clorox命名。當時的Clorox，次氯酸鈉（sodium hypochlorite）濃度高達21%，只適合工業用途。直至1916年，Annie Murray（前期投資者William Murray的賢內助）發現次氯酸鈉濃度顯著稀釋後，可應用於清潔及防蟲等家居範疇；公司調節產品濃度後改變經營策略，着重市場推廣，將目標客群鎖定大眾消費者，尤其是家庭主婦，於1922年亦正式易名Clorox。

靠併購壯大

由工業用品變身消費必需品，不但令高樂氏安然渡過經濟大蕭條，生意更愈做愈大。值得留意，寶潔（P&G）於50年代中曾經入主達10年，之後高樂氏便踏上併購之路，足跡似曾相識，代表作是1999年併購First Brands，令品牌組合豐富之餘，業務規模壯大差不多1倍。公司現時主要按產品劃分為4個分部，全方位健康（Health and Wellness）包含了清潔用品、專業用品及營養補充劑業務；家居分部（Household）則主打保鮮紙、垃圾及食物袋、燒烤用品和貓砂；生活模式（Lifestyle）涵蓋食品、個人天然護理用品和淨水設備；以及國際業務分部。

疫情利好曇花一現

新冠疫情爆發，全球衞生意識顯著提高，刺激消毒及家居清潔用品需求急增，造就2020年度（6月底止年結）為豐收年，淨銷售及每股攤薄盈利按年分別上升8.1%及16.4%，至67.2億美元及7.36美元。不過，2021年度變得不一樣，淨銷售雖然再升9.2%，至73.4億美元，但每股攤薄盈利大幅倒退24.1%，至5.58美元；撇除非經常性因素，經調整每股盈利仍要跌約1.5%，見頂味道甚濃。高基數固然是原因之一，最致命是通脹拉動各項成本上漲，毛利率大不如前。

不利因素持續，更要面對消費者需求轉變，截至今年3月底止第三季度淨銷售18.1億美元，按年增幅只有1.5%。反映清潔用品的全方位健康分部貢獻6.6億美元，下跌2.6%；家居分部收入增加5.6%，至5.4億美元；生活模式分部3.1億美元，上升4.4%；至於國際業務佔3億美元，增幅1.3%。

管理層展望未見樂觀

若然綜合今年首三季度表現，四大分部成績均未如理想；其中國際業務最差，稅前溢利減少56.5%，至8,000萬美元；其次是家居分部，少賺48.1%，至1.4億美元；全方位健康及生活模式分部分別2.5億及2.4億美元，跌幅22.2%及7.7%。

外在因素依然不就，亦難怪管理層展望相對審慎，鑑於上半年度淨銷售遜色，全年度淨銷售按年倒退1%至4%的預測維持不變；料毛利率跌幅將擴大至最多8個百分點，以反映商品價格以至生產及運輸成本遠高於原先預期；預測每股攤薄盈利介乎3.6至3.85美元，即下跌31%至35%；經調整每股盈利降至介乎4.05至4.3美元，跌幅41%至44%。不利因素困擾一年多，高樂氏股價可以用無好過來形容，2021年累跌13.6%，與同期標普500指數累升27%，顯得相形見絀。

今年以來跌勢延續，三月中曾跌至127美元邊緣，創逾三年半新低。是否見底言之尚早，但以其股息率達3厘，兼且45年派股年年遞增紀錄，肯定已開始受到收息一族注視，對股價應有支持。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：食正疫情商機 高樂氏仍跑輸大市原因（收費文章）】

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