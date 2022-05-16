【NFT】戇豆先生逆市進軍元宇宙　夥FOMO Lab推3333件Mr Bean NFT　5月25日開售

近日加密貨幣市場大幅波動，更有指NFT的熱潮已漸退卻，但仍無改創作者進駐元宇宙的興趣。經典英國電視喜劇《戇豆先生》（Mr Bean）的聯合製作人與主演員路雲艾堅遜（Rowan Atkinson），近日就與FOMO Lab和Banijay等公司聯手推出NFT。是次合作將會推出3,333件Mr Bean NFT，於5月25日透過FOMO Lab的市場The Avenue使用加密貨幣以太幣（ETH）交易。

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該系列NFT將以《戇豆先生》（Mr Bean）為主題，共有3333件作品，將於5月25日透過FOMO Lab的市場The Avenue使用加密貨幣以太幣（ETH）交易。獲加入優先名單Beanlist的購買者，能以0.1以太幣（約1,628港元）的價格購買NFT；而公開發售的價格則為0.12以太幣（約1,954港元）。

成功購買兼持有NFT的人士可以獲得實物獎勵、參加競賽的機會和可兌換物品，包括來自第一部動畫系列的已簽名、未出版的憨豆先生手繪劇照。此合作計劃將於今年內繼續推出更多NFT，路雲艾堅遜認為，推出NFT作品不僅能吸引更多人注意《戇豆先生》動畫系列，還能因此激發更多創作。

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FOMO Lab團隊在官方Discord上為期待《戇豆先生》NFT的投資者設立名為「#show-us-your-bean！」的專屬頻道，有興趣購買相關NFT系列的投資者，可在該頻道追蹤最新消息。

責任編輯：李瑩

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