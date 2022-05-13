iPod最終章│完成推動數碼音樂任務 Apple iPod Touch最終章

在過去一段時間，不少蘋果公司（Apple Inc.）的粉絲都會好奇，蘋果還會更新iPod Touch的新產品嗎？這個傳聞在過去一兩年特別熾熱，每當蘋果要推出新產品時，iPod Touch的更新渲染圖就會被拿出來炒作，最近一次的炒作，更聲稱iPod的設計會好比iPhone的外型，以全屏幕作主打，成為打機神器。不過，此渲染圖只能停留在「果粉」的幻想中，因為蘋果在本周三（11日），已靜靜地發布了一份新聞稿，為iPod的產品線劃下句號。

為iPhone及iPad鋪路

蘋果香港網站的新聞稿，以「音樂繼續悠揚」副題為「iPod Touch將售完即止」，正式宣布這款曾經帶領數碼音樂大眾化的一代神器，正式走入歷史之中。當然，「果粉」日後仍可透過iPhone、iPad、Mac，以及其他蘋果裝置，繼續收聽數碼音樂內容。只是當年iPod作為蘋果翻身力作之一，不但將蘋果由小眾的Mac機市場，擴展至大眾的音樂愛好者市場，而且還為未來的iPhone及iPad成功鋪路，令蘋果至今仍然以流動便攜的裝置，在科技界呼風喚雨。

串流音樂陪伴成長

不知大家在成長的路上，有沒有iPod陪伴著呢？薑餅人記得首部擁有的iPod，是classic款第五代，為其中一款能夠把相片匯入iPod的設備，當時雖然已進入3G年代，但串流音樂尚未興起，一部80GB容量的iPod，能於上下班沉悶的車程中，提供無盡的娛樂。薑餅人更記得，這部iPod曾陪伴著，兩次由香港來回倫敦的航班，滿載不少回憶，所以至今仍保留著這部iPod。

為Windows開發iTunes

事實上，iPod的出現，也反映著數碼音樂的興起。初代iPod，於2001年10月推出，用意是為了讓用戶，把從iTunes購買的數碼單曲，匯入至一部隨身設備中，把音樂帶著隨身走。iPod、iTunes加上Mac機，也建立了初代蘋果的數碼音樂生態圈。不過，隨著愈來愈多非Mac機的用戶，欲加入iTunes陣營購買音樂，蘋果於2003年，為Windows系統開發了專用的iTunes程式。

2008年銷量逾5000萬部

這個決定，讓蘋果的數碼音樂業務進入高速增長年代。於2004年，iPod的銷量只有440萬部，但到了2005年，便急升至2250萬部，於2006年再倍增至逾4400萬部。iPod除推出傳統版本之外，還加推廉價版本iPod Shuffle及iPod nano，激發市場對iPod產品的需求，亦令更多人成為「果粉」。

於2008年，iPod的銷量達到最高峰的5480萬部，之後蘋果推出了iPhone及iPad等產品，雖然同期亦有iPod Touch在銷售，但iPhone的強勢逐步取代了純音樂播放器iPod的市場地位。於2014年，銷量已降至只有1400多萬部。當然iPhone及iPad的銷路，足以彌補iPod下跌的損失有餘了。

當年兩大方法合法聽歌

想當年，要聽數碼音樂並不容易，若不欲付費，只能上網找音樂檔案。若要合法收聽，一是付費逐首歌曲購買，就像iTunes，另一個方法是買一隻正版CD後，再透過iTunes軟件，把歌曲檔案轉換成數碼檔案，這樣便可把音樂匯入iPod，而且還包括唱片封套及歌名，在當時已是很型格的聽歌方法。

月費任聽串流音樂方便

不過，薑餅人依稀記得，於iPhone在港推出前一兩年，即2006至2007年左右吧，市面上開始推出一個月費任聽的串流音樂服務，香港的MOOV，於2006年推出，台灣的KKBox，亦早一年在當地面世。薑餅人記得，當年的Dopod智能手機，已內置KKBox服務，初試串流音樂服務已「返唔到轉頭」，這也埋下了iTunes及iPod式微的遠因。因為可上網的智能手機，容許用戶邊上網邊串流聽歌，入歌仔已提升為對音質有要求的發燒友玩意了。

雖然iPod已經退出市場，但音樂數碼化已是回不去的潮流。蘋果為數碼音樂開拓的市場，未來還是會持續增長，但重點會由硬件轉移至串流內容上。