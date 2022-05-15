【保險保障】外滙價格波動未必穩定　儲蓄計劃幣種應如何選擇？

讀者李太太今年50歲，打算未來到內地退休，之前看到人民幣儲蓄的利息比較高，便做了一些人民幣儲蓄計劃及定期存款，但最近留意到人民幣貶值，現在比較擔心。現時這些計劃的存款期都在1年以上，應該怎樣做？

貨幣的投資一般都會給我們穩定的感覺，特別是我們常用到的外幣，例如人民幣。我們很容易因為較高的利息，而選擇人民幣作為儲蓄的幣種，但往往會忽略滙率是有波動的。

回報不是主要評核標準

假如在3月時，以100港元兌81元人民幣，以利息每年2.5%做定期存款，而現在5月滙率是84元人民幣對100港元，短短兩個月的價格波動，便要用多3元買回港元，即損失3.7%。雖然投資的損失不多，但在投資其他貨幣時，還是需要簡單地對價格處於高位或低位有一定的概念，切勿只單單因利息而一時之快下決定。當然如果你的資金並不緊急，亦可以持續持有人民幣，以利息作對冲，待人民幣升值後，再賣出亦可。

至於儲蓄計劃，一般需要投入的時間比較長，所以在選擇貨幣時，應該更為審慎。回報不應為主要的評核標準，未來目標所需要的貨幣才是最重要。例如李太太打算到內地退休，她現在以人民幣為計劃幣種便是正確的。假如未來港幣升值，她的確會錯過更多的退休儲蓄，但萬一未來港幣貶值，持有人民幣的她，即使到內地生活，她目標的生活品質也不會受影響。所以決定長期儲蓄計劃的幣種是視乎你會把這個計劃的儲備用在甚麼國家。又假如一位家長打算送子女到美國留學，現在儲蓄美金便是這位家長的不二之選。

貨幣選擇要看使用目的

不過，未來的情況是不確定的，特別是近年有不少人打算移民或安排小朋友到外國升學，未來出現更多的未知因素。對於長期的儲蓄計劃，我們未必能在這一刻確定幣種。所以近年開始出現可以中途更改幣種的儲蓄計劃。例如李太太原定計劃是打算到內地退休，但子女突然說想到英國定居，李太太也可以透過這種計劃把人民幣轉為英鎊，未來陪同子女移居英國。而且現在貨幣選擇很多，熱門的移民留學國家幣種有：澳元、英鎊、加元，甚至有保險公司提供新加坡元。

假如你對原計劃的幣種沒有信心時，你可以暫時更改其他貨幣避險。不過要注意的是，這個計劃不是用來炒賣貨幣的，計劃一年也只可以更改幣種一次。當選擇更改貨幣時，儲蓄計劃會被未來同系列的新計劃所取替，無論是回報、保障內容或附加的產品特性都可能有所改變，所以在選擇變更時，都要了解清楚當時新計劃的內容，如保單條款、投資策略等等，以免造成不必要的誤會以做錯決策。

【原文：人民幣定存 或賺息蝕價（收費文章）】

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