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【消費優惠】荃灣廣場食買玩多重賞　送高達$550贈券+戲飛買一送一

個人增值 10:00 2022/05/15

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荃灣廣場多間知名品牌及餐廳食肆，由即日起至5月24日推出「食玩買多重賞」，除可日賺逾550元獎賞外，晚上6時後入車加消費滿100元，即送一小時免費泊車。顧客於逢星期一至日，以電子貨幣於餐廳食肆或戲院消費滿500元，即送電影戲票買一送一贈券；於潮流服飾商戶消費滿500元，即送50元餐飲贈券。而於星期五至日及公眾假期，於任何商戶以電子貨幣消費滿6,000元，即送350元商場贈券。

而Pinkoi較早前的十周年特別企劃，宣布與Sanrio人氣經典角色Hello Kitty推出限定聯乘後大受歡迎，由即日起至5月22日會在荃灣廣場設期間限定店，以「戶外野餐、露營熱點」為主題，場內設有多個活潑可愛的打卡位，例如復古露營車造型、戶外帳篷、野餐墊、露營椅等供拍照打卡，讓大家與Hello Kitty一同感受露營的樂趣。打卡後，更可購買Hello Kitty周邊產品回家，一眾Hello Kitty粉絲及文青萬勿錯過。

    點擊圖片放大
    +2

 

圖片：商場及機構提供

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：荃灣廣場食買玩多重賞 送高達$550贈券+戲飛買一送一

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欄名 : 消費錦囊

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