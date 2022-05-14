【好去處】石崗豪華Glamping　入住6米巨型星空營每晚1,500元起

疫情終於緩和下來，加上社交距離放寬，當然要來個「報復式」出遊玩樂。近幾年掀起露營熱潮，位於石崗的牧緣田里營地，被群山包圍而且佔地廣闊，有3個不同營區，新手及資深露營友都可一試如酒店般豪華的Glamping體驗。

園內動植物豐富

來到石崗，景觀由城市高樓變成原始鄉村，像一趟久違的小旅行。牧緣田里位於錦上路近石崗，佔地約17萬呎，地方比一般露營場地更大更寬敞，空間及草地廣闊。走入營地不單只有平地，四處種滿果樹及草地，更可遠眺雞公嶺及大帽山，氣氛更貼近原野。後方還有一座山，可以沿着山徑步行半小時至清潭水塘。

6米巨型星空營

牧緣田里分成多個區域，最受歡迎必數星空營，在Zone A共有8個不同尺寸的半球狀帳幕，包括可供4人入住的5及6米營，以及兩人用4米營。營內有2張雙人床，有齊座地式冷風機、電插頭、掛衣架及防蚊設施，不用擔心會很熱或不能充電，豪華得如住酒店。

每個營外也設有獨立的戶外座椅及燒烤爐，星空營地中間亦有一大片草地，以及2個半球形的公共休憩空間。廚房、浴廁則需要共用，分成數格的獨立浴室，有冷熱水供應，但個人清潔及衞生用品則要自備。簡單的廚房有雪櫃及鋅盤，還設有一個磚砌的傳統灶頭，可以用來製作土窯雞，是真正鄉土風味。

席地而睡印第安營

步行到另一邊的Zone D則是印第安營區，帳幕呈三角蒙古包形，睡在鋪在地上的床褥，雖然室內空間不及星空營寬闊，但更貼近真實野營感覺。5米帳幕同樣可容納4人，有兩個是門對門，適合一班朋友租用。內裏同樣有冷風機、床頭燈等設備，加上木質戶外家具，充滿文青感。另有2個可供2人入住的印第安營，建於高台之上，私隱度更高。

盡頭的Zone F露營區，則是最傳統的野營場，適合自備營具的人士使用。像梯田般一級級而下的草地，面對着一片原始綠意草原，風景如置身外國般寧靜優美。這邊亦有一座共用浴廁，不用走回另一區。勝在價錢比星空營及印第安營相宜，如已有齊各種露營裝備，又或可預訂租用營具，最原始的野營也有另一種樂趣。

交通方便設士多

營地設有停車場供自駕人士泊車，即使乘坐公共交通工具也方便，可在錦上路西鐵站轉乘的士，或巴士64K號綫往返元朗及大埔墟鐵路站，元崗村站落車步行約10分鐘即達。預訂營地時可另外加購燒烤包，亦可自備食材，爐具需要自費租借。營地內有個村民經營的士多，售賣簡單燒烤用品、零食及飲品。

雖然不算有太多設施，但有單車可以免費借用，還有兩座巨型彈床及少量兒童遊樂設施，加上有一片空曠草地及空間，足夠讓小朋友及毛孩跑跳放電。身在這片幽靜環境當中，也許放空休息、跟大自然溝通互動，已是一種很好的身心療癒。

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牧緣田里

地址：石崗清潭路

預訂網址：按此

價錢：印第安營每晚1,400元起（2位），星空營每晚1,500元起（2位），露營區450元起（2位）

部分相片：Holimood提供

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營】

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