  • 25°C
香港時間 : 2022514日 (週六) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】石崗豪華Glamping　入住6米巨型星空營每晚1,500元起

個人增值 10:00 2022/05/14

分享：

分享：

疫情終於緩和下來，加上社交距離放寬，當然要來個「報復式」出遊玩樂。近幾年掀起露營熱潮，位於石崗的牧緣田里營地，被群山包圍而且佔地廣闊，有3個不同營區，新手及資深露營友都可一試如酒店般豪華的Glamping體驗。

園內動植物豐富

來到石崗，景觀由城市高樓變成原始鄉村，像一趟久違的小旅行。牧緣田里位於錦上路近石崗，佔地約17萬呎，地方比一般露營場地更大更寬敞，空間及草地廣闊。走入營地不單只有平地，四處種滿果樹及草地，更可遠眺雞公嶺及大帽山，氣氛更貼近原野。後方還有一座山，可以沿着山徑步行半小時至清潭水塘。

6米巨型星空營

牧緣田里分成多個區域，最受歡迎必數星空營，在Zone A共有8個不同尺寸的半球狀帳幕，包括可供4人入住的5及6米營，以及兩人用4米營。營內有2張雙人床，有齊座地式冷風機、電插頭、掛衣架及防蚊設施，不用擔心會很熱或不能充電，豪華得如住酒店。

每個營外也設有獨立的戶外座椅及燒烤爐，星空營地中間亦有一大片草地，以及2個半球形的公共休憩空間。廚房、浴廁則需要共用，分成數格的獨立浴室，有冷熱水供應，但個人清潔及衞生用品則要自備。簡單的廚房有雪櫃及鋅盤，還設有一個磚砌的傳統灶頭，可以用來製作土窯雞，是真正鄉土風味。

席地而睡印第安營

步行到另一邊的Zone D則是印第安營區，帳幕呈三角蒙古包形，睡在鋪在地上的床褥，雖然室內空間不及星空營寬闊，但更貼近真實野營感覺。5米帳幕同樣可容納4人，有兩個是門對門，適合一班朋友租用。內裏同樣有冷風機、床頭燈等設備，加上木質戶外家具，充滿文青感。另有2個可供2人入住的印第安營，建於高台之上，私隱度更高。

盡頭的Zone F露營區，則是最傳統的野營場，適合自備營具的人士使用。像梯田般一級級而下的草地，面對着一片原始綠意草原，風景如置身外國般寧靜優美。這邊亦有一座共用浴廁，不用走回另一區。勝在價錢比星空營及印第安營相宜，如已有齊各種露營裝備，又或可預訂租用營具，最原始的野營也有另一種樂趣。

交通方便設士多

營地設有停車場供自駕人士泊車，即使乘坐公共交通工具也方便，可在錦上路西鐵站轉乘的士，或巴士64K號綫往返元朗及大埔墟鐵路站，元崗村站落車步行約10分鐘即達。預訂營地時可另外加購燒烤包，亦可自備食材，爐具需要自費租借。營地內有個村民經營的士多，售賣簡單燒烤用品、零食及飲品。

雖然不算有太多設施，但有單車可以免費借用，還有兩座巨型彈床及少量兒童遊樂設施，加上有一片空曠草地及空間，足夠讓小朋友及毛孩跑跳放電。身在這片幽靜環境當中，也許放空休息、跟大自然溝通互動，已是一種很好的身心療癒。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

牧緣田里
地址：石崗清潭路
預訂網址：按此
價錢：印第安營每晚1,400元起（2位），星空營每晚1,500元起（2位），露營區450元起（2位）

部分相片：Holimood提供

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月13日）
2022/05/13
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月13日）
【消費優惠】時代廣場展銷集開倉　Sidefame時裝、家品低至1折
2022/05/13
【消費優惠】時代廣場展銷集開倉　Sidefame時裝、家品低至1折
【消費優惠】123 by ELLA購物可加$25換購雨具
2022/05/13
【消費優惠】123 by ELLA購物可加$25換購雨具
【消費優惠】759阿信屋限時優惠　杏仁奶45元有2件
2022/05/12
【消費優惠】759阿信屋限時優惠　杏仁奶45元有2件
【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折
2022/05/12
【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折
家品 家電 環境衞生 裝修設計 大帽山 疫情 好去處 經濟 單車 單車

下一篇文章

莊韻澄由樓市轉研究幣市嚴守止賺止蝕　願為兒子改大花筒壞習慣（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【加息部署】加息周期展開　強積金策略不宜過分保守
【加息部署】加息周期展開　強積金策略不宜過分保守
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款