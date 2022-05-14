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【職場增值】打工仔投資自己提升技能　添職場優勢迎新挑戰

個人增值 15:00 2022/05/14

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疫情下的工作模式轉變，企業及員工面對技能新挑戰，員工就要提升能力，以保持職場的競爭力。據BBC報告調查顯示，近4成員工擔心工作技能在5年內過時，技能提升能助企業與時並進，或有助員工升職加薪，以及增加日後職場發展的機會。

【一年交足5次辭職信都無離職？ 原來有呢個作用：按此

全球人力需求迅速變化，企業要更新技術、員工亦要提升技能，商業社交平台LinkedIn人才發展副總裁Linda Cai指出，提升技能定義是學習工作相關技術及知識，如學習使用軟件程式或參加企業提供的在職培訓等，以填補員工間的技能差距。

此外，據該平台調查數據顯示，40%招聘人員根據應徵者的技能數據決定聘請與否。麥肯錫全球研究所未來工作分析師Kweilin Ellingrud表示，大多數在職人士想要提升工作技能，但具體要如何實踐及提升甚麼技能是最大障礙。

【疫下新工作模式 培養5大軟技能提升職場優勢：按此

參加培訓課程 添職場優勢

員工可先了解自己的專長及興趣，學習行業的技術應用，再規劃個人需要提升的專業技能。報告指出，如營銷或媒體行業，員工可花時間學習多媒體及社交平台技能，以及消費趨勢；在家工作員工則可報讀綫上行業相關課程，或參加視像會議活動，以拓展人脈及溝通能力，發展出與眾不同的個人專業技能。

此外，報告又指，員工學習提升技能，是投資個人的未來，有助在職場取得成功，同時更可讓員工找到對工作的熱情。若企業有提供在職培訓課程，員工可嘗試參加，不要將培訓課程當作額外的工作，這將有助培養出個人在職場中的優勢。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：員工先了解專長興趣 提升技能迎新挑戰

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欄名 : 職場百科

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