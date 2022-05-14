【健康增值】中醫拆解腦霧成因　補腎養肝為調養關鍵

第五波疫情已經放緩，但不少中招者正面對新冠肺炎康復後的後遺症，就是常聽說的長新冠，當中有令人記憶力減退的腦霧（Brain Fog）。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李樂詩指，腦霧與腎精不足有關，補腎可改善相關徵狀，除了保持良好生活習慣之外，平日也可在食療方面着手。

據神經科專家指，腦霧是一種長時間精神模糊的狀態，患者可以表現為記憶力衰退、集中力減弱、語言溝通能力下降等，但腦霧不是長新冠才特有，如在肺炎鏈球菌感染後的康復期、更年期婦女等亦有機會出現。引起腦霧的原因，一方面是新冠病毒會損害腦神經細胞，另一方面是免疫系統在抵禦感染時會釋出一些分子，而這些分子有影響神經系統的副作用。

腎虧非男士獨有

基於腦霧與腎精不足相關，也就是坊間常說的腎虧，李醫師說：「腎虛並非男士專利，女士亦會出現腎虛症狀，很多時與年紀及先天因素有關，一般而言，年紀愈大，腎中精氣相對會愈見虛弱。」另外，如胎兒在母體發育不全，都有可能引起腎虛的情況。

腎精不足除影響腦髓，引致腦霧之外，還可表現為眩暈、耳鳴、腰膝痠軟、性功能減退、不孕不育等。又基於中醫古籍《黃帝內經》提及的「腎者，主蟄，封藏之本，精之處也，其華在髮」，即腎氣充足頭髮才會生長茂盛，當腎精不足便有可能引致脫髮。

肝腎一併調養

中醫在調養方面，多以補腎為主，不少食材亦具此作用，例如黑豆、核桃、栗子、杞子、淮山、蓮子等，患者可適量配合食療。同時亦不忘養肝，皆因中醫有「肝腎同源」的說法，肝主藏血，腎主藏精，肝陰和腎陰互相滋養，就能使精血同生，腎與肝都能一同補益。因此不少中藥是兼有補肝和補腎的作用，例如地黃、枸杞子等。

都市人生活忙碌，很多時會不自覺養成影響腎健康的壞習慣。李醫師說：「過度捱夜不單只會傷肝，亦會傷害人體整體的修復、排毒和保養等功能，最好養成在晚上12時前入睡的習慣。」同時在繁忙工作中，也要記得多飲水和上廁所，另外也要少進食濃味的食物或飲品，免得加重腎的負擔，損傷腎臟。閒時應適當放鬆自己，避免工作壓力和思慮過度而耗氣傷血，在體力能夠應付下可多做運動或拉筋等，使氣血運行暢順。

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：中醫拆解腦霧 補腎養肝是關鍵（收費文章）】

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