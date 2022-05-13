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芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持

博客 17:01 2022/05/13

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離卦，是易經第30卦，這象徵火卦，引伸成女性、美麗和聰敏之意。懶理九運是否離卦當道，但凡聰明美麗女生都是人間難得好色相，只要有勇氣有智慧有本事的女團自然受追捧，如人氣媲美MIRROR的COLLAR。其中成員之一芯駖，最近被Tudor（帝舵）看中邀請為旗下的 BLACK BAY系列加持呢！

品牌看中芯駖為夢想而永不放棄的精神，終突圍而出成為人氣女團 COLLAR成員之一，與品牌精神Born To Dare相互呼應。（圖片品牌提供）

離卦，在自然現象中代表的是火，「利貞，亨，畜牝牛吉」，畜解培養，牝牛即母牛，意思是帶出其柔順本性，方為吉象。｢利貞｣，貞者正也，也代表靜，也是中庸的美德，不一定要嬌滴滴的才是女生。然而，火本身無法獨立存在，需依附於物件上，因此有「附麗」之意，那麼一群有夢想有勇氣有實力的女團，不就是正合時運之道？

柔中帶剛

誠然，不用理會筆者穿鑿附會，在這個多元文化主義為主流的時代，無論男生女相或女生男相，無非讓世人能以多種不同角度，觀賞不同有志之士展現自身對藝術堅持和熱愛生命的態度。無論是芯駖熱愛舞蹈敢於追夢，又或品牌多年來為對探險家提供準確時計的堅持，都是互為表裡身體力行的示範。

BLACK BAY GMT S&G系列潛水腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，黃金雙向旋轉錶圈，黑色錶面，搭載自家製MT5652自動上鏈機械機芯，動力儲存70小時，防水200米。（圖左$43,200／黃金鋼錶帶，圖中及圖右$33,400／啡色皮錶帶或綴米色條紋`黑色織紋錶帶）（圖片品牌提供）

此次Tudor邀請芯駖親身示範 BLACK BAY系列3款新錶，是欣賞她為追夢一直不斷努力，憑藉多年舞蹈經驗成功於 ViuTV《全民造星IV》中突圍而出，繼而加入炙手可熱的女團 COLLAR。

與品牌在BLACK BAY系列中起用棱角分明的「雪花指針」有種遙遙呼應——在剛強的潛水腕錶外形有雪花柔情的點綴，都是剛中帶柔取中庸之道之感。其中BLACK BAY PRO的39毫米錶徑更適合雙手較修長的女生佩戴。

BLACK BAY系列 PRO 潛水腕錶：錶徑39毫米，精鋼錶殼，磨砂鋼固定錶圈，黑色錶面，搭載自家製MT5652自動上鏈機械機芯，動力儲存70小時，防水200米，精鋼錶帶。（$30,900／圖片品牌提供）

半金元素

值得一提，雪花指針是BLACK BAY系列主要賣點，在BLACK BAY PRO中，其較細長的指針標示出發地時間，每24小時環行錶面一周，而較短的「雪花」指針則標示所在地時間，具有獨立調時功能，可向前或向後調時。日曆窗設在錶面3點鐘位置，與標示所在地時間的指針相連，若逆向調時倒退至午夜前，日曆隨即瞬跳至前一天。

潛水腕錶錶面上的重要標誌，塗有A級瑞士Super-LumiNova夜光塗層塗上於1969年面世的雪花指針。（圖片品牌提供）

至於 BLACK BAY GMT S&G 更能提供第三地時間，以24小時刻度雙向旋轉外圈搭配「24小時」指針共同顯示。錶圈上以金色填充數字刻度，啡色底色的半圈代表日間的12小時，黑色底色半圈則代表夜間時間。其功能跟錶圈的以啡黑雙色黃金精鋼「半金」錶圈一樣，令人眼前一亮。

Black Bay Chrono S&G在 Sumling 手上更見型格，其啡色皮錶帶有別以往精鋼錶帶的硬朗，帶點舞動的狂野。BLACK BAY系列 CHRONO S&G 潛水腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，黃金配啞黑極氧化錶圈，黑色配香檳金錶面，搭載自家製MT5652自動上鏈機械機芯，動力儲存70小時，防水200米，啡色皮錶帶配可拆卸軟墊。（$46,500／圖片品牌提供）

另外，同系列的BLACK BAY　CHRONO S&G，其計時功能的精準度，受賽車界朋友熱烈追捧，今年推出的砂處理可拆卸軟墊的啡色皮革錶帶，其軟硬兼施型到不能的設計，是「謀殺」錶迷的荷包呢！

產品查詢︰2249 8833

記者：黃鑑江

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欄名 : 型男玩物誌

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