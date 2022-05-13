  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線

博客 17:22 2022/05/13

分享：

分享：

來自日本的MATSUDA（Mitsuhiro Matsuda / 松田光弘），年長一輩的時裝精定會對他的名字還有印象。自2008年離世後服裝系列早已停產，而遺留下來的只有由設計團隊創作的眼鏡系列。縱使如此，MATSUDA的眼鏡仍然維持著極高設計的水平和質素，就連日本天皇都會選配，就可見其細緻的手工早已超越時裝品牌眼鏡的範疇。

為MATSUDA踏入40周年紀念而推出的眼鏡，有4種顏色可供選擇，包括綠、黑、啡和藍色。（$5,880/攝影：黃建輝）

從來出自時裝品牌的眼鏡，對眼鏡質素有著極高要求的資深「四眼一族」都會嗤之以鼻，因為出自時裝品牌的眼鏡大多來自大型眼鏡廠商，作倒模式大批量產，談不上有著精雕細琢的手工和設計細節，直至Thom Browne找來DITA負責代為生產眼鏡，這個定律才稍為令人改觀。

另一款為紀念品牌40周年而推出的藍色方框款式。（$5,880/攝影：黃建輝）

鏡框上有著細緻的M和N字雕刻，M代表MATSUDA的姓，N是他最初創立的品牌Nicole（Nicole是Matsuda首位女友的名字）。可見眼鏡在創新的同時亦不忘向始創人致敬，尊重職人的創作，這一種互相尊重的情誼是品牌成功的其中一個因素。（攝影：黃建輝）

MATSUDA X Needles太陽眼鏡，應用了鈦金屬和acetate製造外，鏡臂前端還有著時裝品牌Needles蝴蝶雕刻。（$9,080/攝影：黃建輝）

MATSUDA X Needles太陽眼鏡部分可以揭開，另配上光學鏡，可說是一框兩用。（攝影：黃建輝）

而市場上除了Thom Browne外，要數到時裝品牌推出極高質素的眼鏡，就一定不可以缺少了松田光弘。

松田光弘作為一位在八、九十年代初紅極一時的日本時裝設計師，既與山本耀司（Yohji Yamamoto）和川保久玲（Rei Kawakubo）齊名，同時更是高田賢三（Kenzo創辦人，已故）的好友。當年高田賢三一個人奮勇搭船往巴黎誓要闖一番事業，和他一起的正是松田光弘，而最終的結果是高田賢三留在巴黎發展，松田先生則回到東京，後者的時裝以手工繁複而富詩意的設計成名。在80年代深受本港藝人歡迎，只要你翻查過往本地唱片封面，不難看到歌手往往都穿上MATSUDA的服裝作為宣傳戰衣。

全新的Blackzmith搬去白沙道的樓上店，地方更見舒適。（攝影：黃建輝）

早在電影《鐵甲奇俠3》裏，Robert Downey Jr. 已經戴上MATSUDA的太陽眼鏡，而這款式仍然熱賣至今。（$4,380/攝影：黃建輝）

早在電影《鐵甲奇俠3》裏，Robert Downey Jr. 已經戴上MATSUDA的太陽眼鏡，而這款式仍然熱賣至今。（$4,380/攝影：黃建輝）

MATSUDA與另一個來自紐約有著109年歷史的Morgenthal Frederics眼鏡店合作，推出這個灰框眼鏡。（$4,480/攝影：黃建輝）

MATSUDA一樣有牛角鏡框推出，售價當然並不便宜。（$22,080/攝影：黃建輝）

延續傳奇

來到今天，松田光弘的服裝早已煙消雲散，可幸的是品牌的眼鏡系列仍然在市場上繼續發光發熱（眼鏡系列1989年面世，及後停產多年，數年前從新推出），設計團隊早期亦秉承了品牌眼鏡上帶有復古和裝飾性的風格，例如19世紀末的裝飾性金工又或是在鈦金屬鏡框、鏡臂和鉸鏈中加入繁複的電鍍和壓花雕刻工藝。

至於最近的系列為了配合近年流行的美學，某些款式亦轉趨於簡單結構的同時，保留壓花雕刻細節，整體上可以說是更脗合今天大家的審美眼光。而且更少不得的是，其宣傳攻勢可見於過往的Marvel電影系列中出現，甚至再進一步和其他日本的時裝品牌合作推出聯乘系列，令這一個殿堂級的時裝舊名字，成功地在眼鏡界別裏穩佔一席位。

產品查詢：Blackzmith（2682 0069）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
2022/05/05
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
2022/04/29
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
Calvin Klein潮拍街牌Palace　以CK1之名向板仔服揮手
2022/04/22
Calvin Klein潮拍街牌Palace　以CK1之名向板仔服揮手

你可能感興趣

EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
11:09 2022/05/05
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
13:02 2022/04/29
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
Calvin Klein潮拍街牌Palace　以CK1之名向板仔服揮手
13:08 2022/04/22
Calvin Klein潮拍街牌Palace　以CK1之名向板仔服揮手

最新專欄文章 更多

芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持
今日
芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持
【Netflix電影】《禁室365天之後》再挑戰尺度　口碑逆轉仍登全球熱播榜
2022/05/12
【Netflix電影】《禁室365天之後》再挑戰尺度　口碑逆轉仍登全球熱播榜
209萬最強新一代　Land Rover Defender 110 P525 V8
2022/05/06
209萬最強新一代　Land Rover Defender 110 P525 V8
Royal Oak系列叱咤半世紀錶壇　愛彼以超薄陀飛輪特別版慶生
2022/05/05
Royal Oak系列叱咤半世紀錶壇　愛彼以超薄陀飛輪特別版慶生
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
2022/05/05
EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線
消費資訊 消費種類 日本 時裝服飾種類 時裝服飾

上一篇文章

【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？

下一篇文章

芯駖愛舞蹈敢追夢　被Tudor看中為BLACK BAY系列加持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 美國加息對按揭利率有咩影響？　定息按揭「抵唔抵」的2個關鍵
美國加息對按揭利率有咩影響？　定息按揭「抵唔抵」的2個關鍵
博客 - 想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！
想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！
博客 - 【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
博客 - 按揭現金回贈須知
按揭現金回贈須知
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款