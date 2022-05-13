90年代殿堂MATSUDA復活　專攻秀氣古典新視線

來自日本的MATSUDA（Mitsuhiro Matsuda / 松田光弘），年長一輩的時裝精定會對他的名字還有印象。自2008年離世後服裝系列早已停產，而遺留下來的只有由設計團隊創作的眼鏡系列。縱使如此，MATSUDA的眼鏡仍然維持著極高設計的水平和質素，就連日本天皇都會選配，就可見其細緻的手工早已超越時裝品牌眼鏡的範疇。

▲ 為MATSUDA踏入40周年紀念而推出的眼鏡，有4種顏色可供選擇，包括綠、黑、啡和藍色。（$5,880/攝影：黃建輝）

從來出自時裝品牌的眼鏡，對眼鏡質素有著極高要求的資深「四眼一族」都會嗤之以鼻，因為出自時裝品牌的眼鏡大多來自大型眼鏡廠商，作倒模式大批量產，談不上有著精雕細琢的手工和設計細節，直至Thom Browne找來DITA負責代為生產眼鏡，這個定律才稍為令人改觀。

▲ 另一款為紀念品牌40周年而推出的藍色方框款式。（$5,880/攝影：黃建輝）

▲ 鏡框上有著細緻的M和N字雕刻，M代表MATSUDA的姓，N是他最初創立的品牌Nicole（Nicole是Matsuda首位女友的名字）。可見眼鏡在創新的同時亦不忘向始創人致敬，尊重職人的創作，這一種互相尊重的情誼是品牌成功的其中一個因素。（攝影：黃建輝）

▲ MATSUDA X Needles太陽眼鏡，應用了鈦金屬和acetate製造外，鏡臂前端還有著時裝品牌Needles蝴蝶雕刻。（$9,080/攝影：黃建輝）

▲ MATSUDA X Needles太陽眼鏡部分可以揭開，另配上光學鏡，可說是一框兩用。（攝影：黃建輝）

而市場上除了Thom Browne外，要數到時裝品牌推出極高質素的眼鏡，就一定不可以缺少了松田光弘。

松田光弘作為一位在八、九十年代初紅極一時的日本時裝設計師，既與山本耀司（Yohji Yamamoto）和川保久玲（Rei Kawakubo）齊名，同時更是高田賢三（Kenzo創辦人，已故）的好友。當年高田賢三一個人奮勇搭船往巴黎誓要闖一番事業，和他一起的正是松田光弘，而最終的結果是高田賢三留在巴黎發展，松田先生則回到東京，後者的時裝以手工繁複而富詩意的設計成名。在80年代深受本港藝人歡迎，只要你翻查過往本地唱片封面，不難看到歌手往往都穿上MATSUDA的服裝作為宣傳戰衣。

▲ 全新的Blackzmith搬去白沙道的樓上店，地方更見舒適。（攝影：黃建輝）

▲ 早在電影《鐵甲奇俠3》裏，Robert Downey Jr. 已經戴上MATSUDA的太陽眼鏡，而這款式仍然熱賣至今。（$4,380/攝影：黃建輝）

▲ 早在電影《鐵甲奇俠3》裏，Robert Downey Jr. 已經戴上MATSUDA的太陽眼鏡，而這款式仍然熱賣至今。（$4,380/攝影：黃建輝）

▲ MATSUDA與另一個來自紐約有著109年歷史的Morgenthal Frederics眼鏡店合作，推出這個灰框眼鏡。（$4,480/攝影：黃建輝）

▲ MATSUDA一樣有牛角鏡框推出，售價當然並不便宜。（$22,080/攝影：黃建輝）

延續傳奇

來到今天，松田光弘的服裝早已煙消雲散，可幸的是品牌的眼鏡系列仍然在市場上繼續發光發熱（眼鏡系列1989年面世，及後停產多年，數年前從新推出），設計團隊早期亦秉承了品牌眼鏡上帶有復古和裝飾性的風格，例如19世紀末的裝飾性金工又或是在鈦金屬鏡框、鏡臂和鉸鏈中加入繁複的電鍍和壓花雕刻工藝。

至於最近的系列為了配合近年流行的美學，某些款式亦轉趨於簡單結構的同時，保留壓花雕刻細節，整體上可以說是更脗合今天大家的審美眼光。而且更少不得的是，其宣傳攻勢可見於過往的Marvel電影系列中出現，甚至再進一步和其他日本的時裝品牌合作推出聯乘系列，令這一個殿堂級的時裝舊名字，成功地在眼鏡界別裏穩佔一席位。

產品查詢：Blackzmith（2682 0069）