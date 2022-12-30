【2023請假攻略】2023年請假攻略！ 請3日最長可放10日連假 個人增值 17:18 2022/12/30 分享： 分享： 2023年撇除星期日的公眾假期之外，共有17日公眾假期。在旅遊限制有所放寬的情況下，各位打工仔可能都有計劃出外旅遊，以下為大家整理請3日年假或以下可放到的連假，最長可以請3日放10日！另外，亦有些公眾假期是與星期六日連在一起，打工仔毋須請假都可以享受連假。 ■圖看2023年請假攻略■ ▼點擊圖片放大 +2 毋須請假即可享連假日子： 勞動節（請0日放3日） 佛誕（請0日放3日） 中秋節及國慶（請0日放3日） 重陽節（請0日放3日） 聖誕節（請0日放3日） 2024年元旦日（請0日放3日） 責任編輯：鄭樂怡 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 職場百科 最新專欄文章 更多 【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境 2022/12/25 【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境 【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal 如何同老闆傾加人工？ 2022/12/17 【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal 如何同老闆傾加人工？ 【職場調查】人工原來不單係打工仔私隱？ 美調查：愈高層愈不願透露人工 2022/08/24 【職場調查】人工原來不單係打工仔私隱？ 美調查：愈高層愈不願透露人工 【職場趨勢】第二季收入中位數$18,100 你做緊個行收入中位數有幾多？（附各行各業收入中位數） 2022/08/22 【職場趨勢】第二季收入中位數$18,100 你做緊個行收入中位數有幾多？（附各行各業收入中位數） 【職場福利】疫情下兩年無去過旅行 保險公司為員工提供隔離津貼放假充電 2022/08/08 【職場福利】疫情下兩年無去過旅行 保險公司為員工提供隔離津貼放假充電 職場文化 中秋節 元旦 年假 聖誕節 佛誕 國慶 重陽節