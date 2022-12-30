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【2023請假攻略】2023年請假攻略！　請3日最長可放10日連假

個人增值 17:18 2022/12/30

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2023年撇除星期日的公眾假期之外，共有17日公眾假期。在旅遊限制有所放寬的情況下，各位打工仔可能都有計劃出外旅遊，以下為大家整理請3日年假或以下可放到的連假，最長可以請3日放10日！另外，亦有些公眾假期是與星期六日連在一起，打工仔毋須請假都可以享受連假。

■圖看2023年請假攻略■

    點擊圖片放大
    +2

毋須請假即可享連假日子：

  • 勞動節（請0日放3日）
  • 佛誕（請0日放3日）
  • 中秋節及國慶（請0日放3日）
  • 重陽節（請0日放3日）
  • 聖誕節（請0日放3日）
  • 2024年元旦日（請0日放3日）

 

責任編輯：鄭樂怡

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