【ESG】調查：大灣區內地投資者認同可持續投資理念　惟近7成指缺乏準則遵循

ESG理念在全球備受關注，加上中國內地逐步邁進「雙碳」目標，可持續投資成為一項重要議題，受關注程度在中國內地亦與日俱增。富達國際最新進行調查，尋求居住於粵港澳大灣區（大灣區）內地投資者對可持續投資的看法。

富達國際調查顯示，大部分大灣區的內地受訪者認為，負責任及可持續地投資十分重要。有69%受訪者認為投資者可通過挑選投資新機會，為世界帶來正面影響。而同時受全球市場波動及不明朗因素影響，有68%的受訪者表示，在過去一年傾向選擇更可持續的儲蓄及投資方式。

此外，調查結果顯示，大灣區內地投資者最希望推動改變的領域包括：可持續消費或行為（40%）、可持續/合乎道德的商業模式（34%）、氣候變化（33%）、僱員/勞工權益（30%），以及性別平等（23%）。

6成受訪者認為ESG投資只限大戶

然而，樂觀前景背後依然存在挑戰，大灣區內地居民的ESG意識仍有提升空間。調查發現，有61%的受訪者認為ESG投資僅適用於擁有大量資金的投資者。有7成受訪者則認為可持續投資頗具主觀性，對其定義尚未達成共識，也缺乏具體清晰的準則讓投資管理機構遵循。

該調查於今年1月7日至17日進行，覆蓋617位來自粵港澳大灣區內地九大城市的受訪者，其中男性佔60%，女性佔40%，受訪者每年平均收入為132,541元人民幣。

責任編輯：區祖飛

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