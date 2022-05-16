【消費優惠】惠顧滾得囍身份證有「5」字享低至58折　6IXTY8IGHT全場買滿3件或以上7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 滾得囍：身份證有「5」字享低至58折

滾得囍5周年，推出低至58折優惠，只要身份證有個5字就有優惠！而且愈多5字，着數愈多。全枱只要其中一人，其個人身份證號碼包括一個5字，即送即炸響鈴一份。

兩個5字，即享88折，再送即炸響鈴一份。

三個5字，即享78折，再送即炸響鈴一份。

四個5字，即享68折，再送即炸響鈴一份。

五個5字，即享58折，再送即炸響鈴一份。

客人需提供證明文件方可享用優惠。優惠適用於晚市時段，需預先訂座並說明使用此優惠。優惠不可與其他優惠或折扣同時使用，需另設加一服務費並以原價計算。

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營業時間：中午12時至晚上10時，營業時間因應政府公布調整

地址：‪北角馬寶道33號馬寶學林116號舖 北角地鐵站A2出口

電話：‪2331 3838

2. 6IXTY8IGHT：全場買滿3件或以上7折

慶祝20周年，於分店及網店進行期間限定禮遇，由即日起到5月22日，全場所有胸圍、睡衣、家居服、休閒及運動服飾貨品，買滿2件即享8折、買滿3件或以上即享7折，於網店買滿199元更可享免費送貨！

6IXTY8IGHT網店

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3. 南記粉麵：買300元現金券送50元贈劵

南記粉麵推出現金券優惠，凡購買300元現金券，即送50元贈劵1張（即買6張50元，送1張50元，總共7張）。

推廣活動優惠條款及細則

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