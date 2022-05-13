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莊韻澄由樓市轉研究幣市嚴守止賺止蝕　願為兒子改大花筒壞習慣（立即收看）

個人增值 20:00 2022/05/13

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莊韻澄（前名莊端兒）年輕時曾是個樓市炒家，雖然曾靠炒樓賺近千萬元，但她也曾是一名大花筒，名牌手袋、車等想換就換。炒樓以外，她自小也在母親的耳濡目染下，培養對投資的興趣，股市、滙市，甚至是虛擬貨幣，她也曾涉足過。成為人母後，她期待自己也能以身作側，教兒子守好財富。

大花筒有錢就使　買儲蓄保基金守財

莊韻澄自小不愁衣食，但同時也造成她大花筒習慣。她在大學畢業後已跟隨從事地產業的媽媽買樓，曾靠炒樓賺近千萬元，深知自己難守住財富，她會透過基金、儲蓄保險及定存等，「強逼」自己儲起一筆錢，以備不時之需。「我有錢一定會花光，所以會做『好傻仔』的基金或儲蓄保險，定期儲蓄兼收息，幾年後就會多一筆錢。」

【8萬首期碌卡搞掂 黃金時代炒樓賺近千萬 莊韻澄：先甜後苦非好事：按此

買賣期指睡醒賺數萬元  怕投機改買藍籌股

穩陣投資以外，莊韻澄也試過短綫買賣期指獲利，一覺睡醒發現多賺數萬元，但試過損手後，她認為自己投資股票並不在行，所以有嚴格控制投資資金，大多均不多於10萬元：「我覺得若然沒有努力研究之下投資，就如同賭博一樣，而我也非喜歡賭博的人，不想用此方式賺快錢，我知自己有大花筒的壞習慣，所以不敢將大額資金作短炒。」

近年為守住財富，她再也不敢在股市投機，反而選擇相對穩定的藍籌股：「我認為人與人的通訊很重要，所以有投資電訊及保險股等藍籌，作長綫投資。」

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【莊韻澄投機損手轉投藍籌股　創業求腳踏實地保住財富：按此

愛研究幣市   願為兒子改大花筒壞習慣

近年虛擬貨幣成為灸手可熱的投資工具，莊韻澄坦言，自己早在比特幣興起初期，已買入少量作為投資，由於投資資金不算多，所以就算比特幣價格大幅上升後，仍一直持有，未有選擇沽出。她認為，虛擬貨幣涉及不同的投資主題及科技，可從中學到很多東西，但同時需要花時研究，才能夠從中獲利：「投資虛擬貨幣也要做很多功課，要不然就好像再進入一個大賭場。由於虛擬貨幣價格上落很大，我會設定自動止賺止蝕，以免因為價格波動而錯失回報，甚至造成損失。」

莊韻澄去年誕下兒子成為人母，作為經驗豐富的投資者，她認同投資理財應從小學起，又希望自己能夠為兒子一改大使的壞習慣：「希望能教他要錢搵錢以外，也要學懂如何守財也相當重要，不想他如我一樣有亂花錢的習慣，甚至在有金錢需要時，要賣物套現。」

記者：李瑩

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