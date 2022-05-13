【收息股】一年派4次息藍籌股　邊隻仍能維持年度派息不變？

本網去年曾發文盤點過一年派4次股息的藍籌股。一年過去之後，這些藍籌股是否仍能維持派4次息，派息的金額又有沒有下調呢？

■兩隻一年派4次息藍籌股■

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在2020財年有一年派4次股息的藍籌股共有3間，包括恒生銀行 （00011） 、中電控股 （00002） 及中國生物製藥 （01177） 。不過，在2021財年能夠維持派4次息的只剩下恒生銀行 （00011） 及中電控股 （00002） 。

至於中國生物製藥雖然在2021年度減少派息一次，但以全年的每股派息金額來看，仍維持與過去同一水平，全年共派息每股0.8元。

另外，仍維持派4次息的兩隻藍籌股—中電控股及恒生銀行，則只有中電控股能維持前一年的派息金額，2021年度共派息每股3.1元；恒生銀行則削減了派息，2021年度共派5.1元，較前一年減少約7.3%。

事實上，恒生銀行2021年度的業績都較為遜色，盈利按年減少16%，主要是受到疫情發展及環球利率低企影響。不過，隨著美國加息，市場憧憬本地銀行股的盈利改善，早前高盛曾發表報告，預料行業於2023至2024年間的每股盈利每年有大約20%的增長。

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責任編輯：鄭樂怡

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