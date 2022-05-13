  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息股】一年派4次息藍籌股　邊隻仍能維持年度派息不變？

藍籌股 14:47 2022/05/13

分享：

分享：

本網去年曾發文盤點過一年派4次股息的藍籌股。一年過去之後，這些藍籌股是否仍能維持派4次息，派息的金額又有沒有下調呢？

■兩隻一年派4次息藍籌股■

    點擊圖片放大

在2020財年有一年派4次股息的藍籌股共有3間，包括恒生銀行 （00011） 、中電控股 （00002） 及中國生物製藥 （01177） 。不過，在2021財年能夠維持派4次息的只剩下恒生銀行 （00011） 及中電控股 （00002）

至於中國生物製藥雖然在2021年度減少派息一次，但以全年的每股派息金額來看，仍維持與過去同一水平，全年共派息每股0.8元。

另外，仍維持派4次息的兩隻藍籌股—中電控股及恒生銀行，則只有中電控股能維持前一年的派息金額，2021年度共派息每股3.1元；恒生銀行則削減了派息，2021年度共派5.1元，較前一年減少約7.3%。

事實上，恒生銀行2021年度的業績都較為遜色，盈利按年減少16%，主要是受到疫情發展及環球利率低企影響。不過，隨著美國加息，市場憧憬本地銀行股的盈利改善，早前高盛曾發表報告，預料行業於2023至2024年間的每股盈利每年有大約20%的增長。

想知更多收息股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%
2022/05/05
【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%
【收息股】趁人民幣弱低吸中資股？　盤點中資企業指數成分股　股息率最高逾10厘
2022/04/27
【收息股】趁人民幣弱低吸中資股？　盤點中資企業指數成分股　股息率最高逾10厘
【收息股】收息當「消費券」？　5大國有內銀派息穩定　隻隻股息率逾7%
2022/04/20
【收息股】收息當「消費券」？　5大國有內銀派息穩定　隻隻股息率逾7%
【收息股】4至5月除淨藍籌股一覽　中石化股息率逾14厘邊日除淨？
2022/04/14
【收息股】4至5月除淨藍籌股一覽　中石化股息率逾14厘邊日除淨？
【收息股】上市公司成績表已出爐　邊隻藍籌盈利增長強勁兼有14%股息率？
2022/04/06
【收息股】上市公司成績表已出爐　邊隻藍籌盈利增長強勁兼有14%股息率？
港股 收息股 派息 每股派息 中國生物製藥（01177） 本地銀行股 中電控股（00002） 恒生銀行（00011） 藍籌股

下一篇文章

【派息基金】高息基金月月派息、年息8.9厘好著數？　小心賺息蝕價（附十大高息基金股息、價格表現）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款