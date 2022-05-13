【速運快測】台灣疫情嚴峻快測價升缺貨　港人想寄去台灣有咩限制？

台灣新冠疫情持續升溫，5月11日疫情指揮中心公布新增57,216宗確診病例，本土個案再錄得新高。因應疫情升溫，疫情指揮中心公布由明天起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類人士，在進行快速測試結果若為陽性，透過遙距或視訊方式，經醫護人員協助評估確認結果後，便直接確定為陽性而毋須再到醫院進行核酸檢測，以減輕醫院壓力。因此，快速檢測試劑的需求急增。

由於當地藥局限量販售，所以不只價格比香港高出幾倍，亦出現有錢亦不能購買的情況。近日收到不少有關於寄快速檢測試劑給台灣親友救急的查詢，不過快速檢測試劑屬醫療物品，如未了解寄件限制，隨時被拒收或罰款！立即看看以下要點避開陷阱：

每個收件人只限收件一次，必須以個人名義入口

產地 數量 運費及貨值 中國 24支或以下 不可多於約HKD8000 非中國製造 99支或以下 無限制

重要提醒

避免在一個包裹內混合寄出不同產地的快速檢測試劑（有機會阻礙清關）

在貨物說明中，清楚填寫快速檢測試劑品牌、物品名稱、產地及用途

例子﹕Roche - The SARS‐CoV‐2 Antigen Self Test Nasal - Made in South Korea （Personal Use）

例子﹕Roche - The SARS‐CoV‐2 Antigen Self Test Nasal - Made in South Korea （Personal Use） 快速檢測試劑屬較精細貨物，建議用泡泡紙等防撞物料包好，避免在寄運途中受損

【關於FreightAmigo】



FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經