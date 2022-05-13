【名品熱話】Gucci x adidas推1.2萬元雨傘　竟然寫明「不防水」！官方咁回應......

早前本網報道了Lyst名牌榜文章，Miu Miu與New Balance聯名推出574運動鞋，令Miu Miu網上搜尋度大增，在這一個排行榜中單季急升10位。除了Miu Miu與New Balance聯乘外，Gucci亦與adidas聯名推出產品，而且產品已率先在內地網站上架，其中引起熱話的是一把傘子，被不少網民嘲笑，登上內地熱搜。到底Gucci官方怎樣回應呢？

雨傘竟然不防水？

Gucci與Adidas合作推出新系列產品，以學院風格為靈感，設計出充滿懷舊復古風的服飾及配件，而這些產品已全部於內地官網上架，唯香港官網只可以搜尋部分產品。其中一件令內地網民近期熱烈討論的產品名為「adidas x Gucci聯名系列雨傘」，售價為11,100人民幣（約12,824港元），有網民發現這一把傘在商品细節除了列明尺寸、用料等資料外，更重點是寫明「不防水」，網民隨即留言質疑這雨傘的用途，更認為品牌以1萬元的售價，有明搶錢之意​。​​​​​

官方：不建議當作日常雨傘使用

面對網民的評論，Gucci官方回應指這款傘有2大品牌的標誌，靈感來自創作總監的美好回憶，具有收藏價值，亦適合打造時尚造型，讓用家不論在都市或度假的造型中脫穎而出，更表明不建議當作日常雨傘使用。

值得一提，在Gucci內地官網中亦有另一把名為「adidas x Gucci聯名系列座椅傘」，在商品细節中雖沒有列明是否有防水功能，但應該可作基本雨傘使用，而售價為14,390元人民幣（約16,627港元），即是若要一把防水雨傘需要多付3000元人民幣。

■「adidas x Gucci聯名系列雨傘」■

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■「adidas x Gucci聯名系列座椅傘」■

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責任編輯：區祖飛

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