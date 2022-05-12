【派息基金】高息基金月月派息、年息8.9厘好著數？　小心賺息蝕價（附十大高息基金股息、價格表現）

環球市況波動之下，尋求穩定收息的投資者，或會考慮投資在每月派息的基金，當中最高派息高達8.9厘，可算是相當吸引。不過投資者在揀選派息基金時，除了留意派息是否穩定外，亦要留意基金價格的表現，派息吸引的基金，也不代表基金回報表現較好。

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最高派息高達8.9厘

根據FSM平台列出的10大最高派息基金（債券基金除外），當中全部均為每月派息基金，其年度化股息率由7.177%至8.916%，當中由「大成中國靈活配置基金派息」跑出，年度化股息率達8.916%。

根據資料，該基金為均衡基金，投資組合分別以70.46%股票、27.98%債券組成，主要投資在中國市場。截至2022年3月31日，該基金首5大持股依次為，貴州茅台（滬：600519）、寧波銀行（滬：002142）、寧德時代（深： 300750）、中國平安（02318、滬：601318）及東方財富（深：300059）。

而第二高派息的基金為「安聯寰通收益及增長基金」，年度化股息率8.856%。截至2022年3月31日，其投資組合分別以33.9%股票、33.9%可換股債及32.3%企業債券組成。截至2022年3月31日，該基金首5大持股以美國科技股為主，依次為微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）、Alphabet Inc.（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）以及亞馬遜（美：AMZN）。

■10大最高派息基金（債券基金除外）■

（包括同一基金的不同資產類別）

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年初至今普遍跌10至20%

至於基金價格表現，列表中的10大最高派息基金（債券基金除外）年初至今普遍錄得10至20%的跌幅，可見投資者在選擇派息基金時，除了留意派息是否穩定外，亦要留意基金價格的表現，以免賺息蝕價。



投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

責任編輯：李瑩

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