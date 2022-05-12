【理財個案】50歲自僱人士為退休部署　應如何重整200萬元股票組合、100萬元現金？

踏入50歲，不少人開始部署退休生活。除了要準備足夠的儲蓄應付生活外，適當地調配投資組合，做好風波管理，亦相當重要。有讀者今年50歲，是一名自僱人士，他現時持倉約市值200萬元，且有100萬元現金，應如何重整股票分配，為退休生活作準備？看看龔成是如何回答。

【25歲月入2萬買細價股坐艇 如何重整投資組合助部署買樓？：按此】

讀者：

本人50歲，是一名自僱人士，每月收入35,000元至60,000元不等。每月開支16,000元。預備65歲退休。希望令現時資產倍增。現時有現金約100萬元，一大堆股票約200萬元，請問你有甚麼建議？

儲蓄保險已供完105萬元，還有40萬元要供，預計4年內供完。儲蓄保險到65歲可增值到450萬元。

1. 40萬元強積金，建議甚麼配置？打算買50%中港基金及50%大中華基金？

2. 20萬元等值的黃金實金，有甚麼建議？

3. 想重整股票分配？短期打算買500股騰訊 （00700） 及200,000股FI二南方納指 （07568） ，可以嗎？

4. 我的年紀除了投資股票外，還可以買甚麼令到資產增值，為退休生活作準備？

【趁人民幣弱低吸中資股？ 盤點中資企業指數成分股 股息率最高逾10厘：按此】

龔成︰

1. 先說你的持股， FI二南方納指 （07568） 這類反向ETF，當中包含槓桿成份，風險較高。而且過去多年，大市整體都是上升，故不建議投資這類ETF。

中石油 （00857） ，中國人壽 （02628） 質素中等，不宜持有過多，中石油 （00857） 佔比過多，建議適量減持，維持組合比例10%以下較好。

其他可以持有。

2. 強積金的配置其實不複雜，你只要按你的年齡階段分配即可，年輕時較進取，中年平穩，退休前轉保守。基本上按年齡，慢慢按原則調整就得。

你要看看所選基金過往的表現，若能平穩增長就問題不大，但要慢慢加入保守基金。

3. 黃金在理財中有防守的作用，主要是對冲大型黑天鵝事件，佔組合約3%就足夠，多餘的可以用來投資增值。

4. 以你50歲年齡，其實要開始為退休準備，股票是最爲普遍的增值工具，而且流通性高、變現快。你可以投資「平穩增值股」+「收息股」來增值。

潛力股如騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、中生製藥 （01177） 風險度偏高，現貨可持有，但不要高於組合2成，但不建議額外投資風險較高股份。

未來策略上，你每月5成儲蓄，即10,000至15,000元做月供。其餘先儲起，然後一邊月供、一邊儲蓄。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。但比重要隨著年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

港燈 （02638）

深高速 （00548）

香港電訊 （06823）

工行 （01398）

恒生銀行 （00011）

置富產業信託 （00778）

陽光房地產基金 （00435）

Global X恒生高股息率ETF （03110） ，都可以。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等 （緊記，股價略波動，不能太過大注）。

至於餘下的現金（包括手上100萬元）須等待機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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