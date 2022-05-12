【加密貨幣】幣圈富豪「幣災」下身家大縮水　幣安趙長鵬淨資產蒸發800億美元

穩定幣TerraUSD（UST）崩盤引爆「幣災」， 比特幣（Bitcoin）為首的 加密貨幣價格急跌，直接影響在加密貨幣領域中致富的富豪。去年《福布斯》公布的美國富豪榜400強排名，Coinbase、FTX、Gemini等加密貨幣交易平台的CEO首次上榜，然而在加密貨幣價格急跌之下，幣圈富豪身家不能倖免，他們的身家正急劇縮水。

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《福布斯》2021年公布的美國富豪榜400強排名，首次有7位富豪均是在加密貨幣領域中致富而成為億萬富翁。當中有6位更是首次登上富豪榜，包括Coinbase、FTX、Gemini等加密貨幣交易平台的CEO。



據《彭博》報道，截至去年11月，美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）創辦人之一Brian Armstrong的財富為137億美元，惟截至3月底下跌至約80億美元，蒸發57億美元。同時，Coinbase另一聯合創辦人Fred Ehrsam目前身家13億美元，今年以來也縮水60%以上。

不過，彭博數據只追蹤至3月底表現，因應加密貨幣幣災，Coinbase5月11日（星期三）單日股價再跌26%，最新市值只餘119億美元，股價從去年11月高位累跌85%，Armstrong、Ehrsam身家勢繼續縮水。

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Armstrong也非唯一一個因「幣災」而身家縮水的加密貨幣富豪，加密貨幣交易所Gemini的聯合創辦人Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss兄弟今年每人損失約21億美元，約佔其財富的40%。加密貨幣商業銀行Galaxy Digital的CEO Michael Novogratz財富，亦從去年11月初的85億美元暴跌至29億美元。

帳面上，幣安CEO趙長鵬的身家縮水最多。今年1月，他以960億美元的淨資產首次出現在彭博億萬富翁指數上，但截至本周三（5月11日），其身家已縮水至160億美元，減少800億美元或83%。

責任編輯：李瑩

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