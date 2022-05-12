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【品味投資】Adrian Ghenie畫作「餡餅鬥室12」5月底在港拍賣　估價最高9,800萬

個人增值 12:51 2022/05/12

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佳士得將於5月26日在香港會議展覽中心舉辦20及21世紀藝術晚間拍賣，當中會拍賣羅馬尼亞當代藝術家阿德里安·傑尼（Adrian Ghenie）的畫作「餡餅鬥室12」，估價為6,800萬至9,800萬港元。

或將刷新藝術家世界拍賣紀錄

佳士得指，「餡餅鬥室12」畫作是Adrian Ghenie藝術生涯中最具氣勢的「餡餅鬥室」單一畫布作品，在此之前從未現身拍賣場，更形容此作品可能會刷新藝術家世界拍賣紀錄。「餡餅鬥室12」畫作描繪了一位身著黃色長裙、留著一頭優雅金髮的女士，貪婪地將顏料或餡餅從臉上抓下來，她站在顏色豐富多樣的全景之中，撕碎的布料碎片振動。在女人身後有一扇巨大的窗戶、畫作或屏風正向著一片荒涼的風景敞開。

佳士得指Adrian Ghenie在此畫作中，通過層疊這些戲劇形象及生動運用色彩，審視了人們在看待當下及過去中所用的各種人為濾鏡，作品通過層層建構的自我引述，成功傳達了幻覺的誘惑魅力與現實的觀看難度，在融合、幻想與錯覺的朦朧背後組成一幅完整的圖畫。此畫作估價為6,800萬至9,800萬港元。

■Adrian Ghenie「餡餅鬥室12」畫作■

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責任編輯：區祖飛

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