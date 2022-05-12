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【品味投資】Cartier產品5月起加價、TANK AMÉRICAINE腕錶加11%　4萬以下仲有咩選擇？

個人增值 14:28 2022/05/12

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今年不少奢侈品品牌宣布加價，當中包括LV、Chanel、Dior知名時裝品牌，著名珠寶鐘錶品牌Cartier（卡地亞）亦宣布於5月調整價格，到底加幅有幾多？本網以之前文章推介過的女裝手錶款式與Cartier官網中已調整的價格作比較，觀察Cartier在2022年最新價格。

【Cartier卡地亞4萬元以下女裝錶有咩選擇？：按此

【Rolex官網價入唔到手「硬食」炒價！　呢款Daytona 64萬先入到手！：按此

TANK AMÉRICAINE腕錶加價至38,200元

據彭博報道，Cartier行政總裁Cyrille Vigneron表示，品牌產品將會調整價格大約3%至5%，以抵消滙率波動並彌補鑽石、鉑金和黃金等材料的成本。本網早前推介過4個系列、共14個款式中，有8款手錶加價。其中，加幅最厲害是女裝TANK系列的TANK AMÉRICAINE腕錶，加幅達11%，此手錶由2021年官網顯示價為34,400元，調整至今年的38,200元。而加幅最輕微的是Panthère de Cartier系列，名為Panthère de Cartier腕錶，只有0.2%加幅，由2021年官網顯示價為39,000元，調整至今年的39,100元。

今年至少有4個知名品牌宣布加價後，若不想錯過入手的好時機，或被迫高價入手，早買除了早享受之外，亦可以作為投資部署。

■Cartier2022年官網價格及升幅■

（按升幅小至大排列）

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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