【投資策略】熊市清倉弊多於利？　捕捉市場時機不如長期投資

熊市期間看着你的投資組合持續下跌可能會令人傷神。畢竟，沒有人喜歡賠錢。然而，從長期來看，在股市下跌期間將資金撤出股市往往弊大於利。

用下跌期來降低成本

儘管沒有人喜歡看到他們的投資價格下跌，但對於長期投資者來說，這實際上是一個很好的機會，因為是一個降低成本基礎的好時機。成本基礎基本上告訴你特定公司支付的每股平均價格。如果你以每股100元的價格購買了10股公司股票，那麼你的成本基礎將為100元。如果股票價格跌至80元，而你又購買了10 股，那麼新成本基礎將為90元（花費1,800元/擁有20股）。降低成本基礎是很有價值的，因為在最終出售股票時會增加你的利潤。假設你擁有20股，成本為90元，而其他人也擁有同一家公司的20股，但成本為100元。如果那隻股票的價格上漲到150元，而你們都賣出，那麼你將獲利1,200元，而他們將獲利1,000元。

儘管擁有相同數量的股票，但你的利潤更高，因為你能夠降低成本基礎。如果你正在投資穩健的企業，不要對價格的短期下跌感到恐慌，並可視為這是因禍得福，讓自己處於更好的長期地位。

在市場時期很重要

「在市場的時間勝於入市時機」是一句經得起時間考驗的投資格言，投資者應始終牢記這一點。捕捉市場時機幾乎不可能始終如一地長期進行，而且投資並留在市場更可體現增值效力——尤其是在股息方面。

公司支付股息以獎勵長期持有投資的股東。如果你投資於支付股息的公司，卻因市場下跌而撤出資金，將損害自己的利益。如果你有10,000元投資於一家年股息收益率為3% 的公司或基金，那麼你可預計每年將獲得300元的股息。如果股票價格上漲，你可以預期派息；如果股票價格下跌，你仍可預期派息。只要公司設法繼續支付股息，股價就不應該是你唯一關注的焦點。

如果你因為股票下跌而恐慌性拋售，那麼會損失一個重要的收入來源。此外，有時更得不償失，因為若股價下跌，而投資價值在一年內損失了 200 美元，但你從股息中賺取了 300 元，得出來的結果仍是利好。

不要做情緒型投資者

作為投資者，在短期內很容易受市場影響。消除投資情緒的最佳方法之一是應用平均成本法。平均成本法涉及定期進行一致的投資，無論當時的股票價格是多少。這亦是強積金計劃的運作方式；無論投資成本如何，你都要在每個支付期投資指定金額。

總結而言，專注於最終目標並忽略短期波動可以減輕投資壓力，並有助於防止你做出可能違背你的最佳長期利益的情緒化決定。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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