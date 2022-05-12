  • 27°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資策略】熊市清倉弊多於利？　捕捉市場時機不如長期投資

博客 13:44 2022/05/12

分享：

分享：

熊市期間看着你的投資組合持續下跌可能會令人傷神。畢竟，沒有人喜歡賠錢。然而，從長期來看，在股市下跌期間將資金撤出股市往往弊大於利。

用下跌期來降低成本

儘管沒有人喜歡看到他們的投資價格下跌，但對於長期投資者來說，這實際上是一個很好的機會，因為是一個降低成本基礎的好時機。成本基礎基本上告訴你特定公司支付的每股平均價格。如果你以每股100元的價格購買了10股公司股票，那麼你的成本基礎將為100元。如果股票價格跌至80元，而你又購買了10 股，那麼新成本基礎將為90元（花費1,800元/擁有20股）。降低成本基礎是很有價值的，因為在最終出售股票時會增加你的利潤。假設你擁有20股，成本為90元，而其他人也擁有同一家公司的20股，但成本為100元。如果那隻股票的價格上漲到150元，而你們都賣出，那麼你將獲利1,200元，而他們將獲利1,000元。

儘管擁有相同數量的股票，但你的利潤更高，因為你能夠降低成本基礎。如果你正在投資穩健的企業，不要對價格的短期下跌感到恐慌，並可視為這是因禍得福，讓自己處於更好的長期地位。

在市場時期很重要

「在市場的時間勝於入市時機」是一句經得起時間考驗的投資格言，投資者應始終牢記這一點。捕捉市場時機幾乎不可能始終如一地長期進行，而且投資並留在市場更可體現增值效力——尤其是在股息方面。

公司支付股息以獎勵長期持有投資的股東。如果你投資於支付股息的公司，卻因市場下跌而撤出資金，將損害自己的利益。如果你有10,000元投資於一家年股息收益率為3% 的公司或基金，那麼你可預計每年將獲得300元的股息。如果股票價格上漲，你可以預期派息；如果股票價格下跌，你仍可預期派息。只要公司設法繼續支付股息，股價就不應該是你唯一關注的焦點。

如果你因為股票下跌而恐慌性拋售，那麼會損失一個重要的收入來源。此外，有時更得不償失，因為若股價下跌，而投資價值在一年內損失了 200 美元，但你從股息中賺取了 300 元，得出來的結果仍是利好。

不要做情緒型投資者

作為投資者，在短期內很容易受市場影響。消除投資情緒的最佳方法之一是應用平均成本法。平均成本法涉及定期進行一致的投資，無論當時的股票價格是多少。這亦是強積金計劃的運作方式；無論投資成本如何，你都要在每個支付期投資指定金額。

總結而言，專注於最終目標並忽略短期波動可以減輕投資壓力，並有助於防止你做出可能違背你的最佳長期利益的情緒化決定。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

最新專欄文章 更多

博客 - 【生活理財】信用卡超支的4個迹象
2022/05/04
【生活理財】信用卡超支的4個迹象
博客 - 【生活理財】買保險有4大錯誤　一定要避開！
2022/04/20
【生活理財】買保險有4大錯誤　一定要避開！
博客 - 如何在大跌市中生存下來
2022/04/13
如何在大跌市中生存下來
博客 - 【美股分析】亞馬遜及Alphabet分拆　投資者要知的3點
2022/04/06
【美股分析】亞馬遜及Alphabet分拆　投資者要知的3點
博客 - 【投資策略】跌市好緊張？　認清3點保持冷靜
2022/03/17
【投資策略】跌市好緊張？　認清3點保持冷靜
美元 香港 強積金 退休 派息 股票 經濟 組合 基金

下一篇文章

【虛擬銀行】eDDA收費風波後一年　在虛銀入錢更容易還是更難？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 按揭現金回贈須知
按揭現金回贈須知
博客 - 想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！
想從香港寄食物給台灣親友？　邊啲寄得乜嘢唔寄得要睇清！
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
博客 - 美國加息對按揭利率有咩影響？　定息按揭「抵唔抵」的2個關鍵
美國加息對按揭利率有咩影響？　定息按揭「抵唔抵」的2個關鍵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款