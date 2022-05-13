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【消費優惠】時代廣場展銷集開倉　Sidefame時裝、家品低至1折

精明消費 10:30 2022/05/13

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Sidefame時裝開倉，全場鞋履、飾物、家品低至1折！大量女裝鞋款激減有涼鞋、高踭鞋、休閒鞋同靴款等，更有部分家居特價品由59元起，趁著下雨天不白外活動，可以去掃貨啦！

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日期：5月11日至5月16日
時間：早上11時至晚上8時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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