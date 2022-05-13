【消費優惠】時代廣場展銷集開倉 Sidefame時裝、家品低至1折 精明消費 10:30 2022/05/13 分享： 分享： Sidefame時裝開倉，全場鞋履、飾物、家品低至1折！大量女裝鞋款激減有涼鞋、高踭鞋、休閒鞋同靴款等，更有部分家居特價品由59元起，趁著下雨天不白外活動，可以去掃貨啦！ ▼點擊圖片放大 日期：5月11日至5月16日 時間：早上11時至晚上8時 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】123 by ELLA購物可加$25換購雨具 今日 【消費優惠】123 by ELLA購物可加$25換購雨具 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 杏仁奶45元有2件 2022/05/12 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 杏仁奶45元有2件 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 2022/05/12 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 2022/05/11 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 2022/05/11 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 家居 家電 時代廣場 銅鑼灣 開倉 AR 香港 時裝服飾 退休 家品