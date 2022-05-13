【消費優惠】123 by ELLA購物可加$25換購雨具 精明消費 09:00 2022/05/13 分享： 分享： 呢個星期日日都落雨，123 by ELLA進行驚喜優惠，於分店購買任何貨品即可以用優惠價25元換購35元或以下雨具1件。另外，於全場購買貨品兩件或以上折實價滿120元即送Pears沐浴露！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 杏仁奶45元有2件 2022/05/12 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 杏仁奶45元有2件 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 2022/05/12 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 2022/05/11 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 2022/05/11 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 2022/05/10 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 網上購物 網購平台 家品 餐廳情報 退休 經濟