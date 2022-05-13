  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 08:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】韓印紅買滿$300全單85折　UNY PlayStation5抽籤購買活動

精明消費 07:00 2022/05/13

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 韓印紅：夏日感謝周　買滿$300全單85折

韓印紅現正進行夏日感謝周，只要購物滿100元即享全單95折、買滿200元起9折、買滿300元全單85折；買滿200元或以上更可加送韓國白蘿蔔或加10元換購大白菜！​​​​​​，留意優惠期至5月18日。

    點擊圖片放大


2. UNY：PlayStation5 主機組合抽籤購買活動

APITA及UNY 生活創庫再度推出PlayStation5主機組合及數位版主機組合供大家抽籤購買，下載CU APP並註冊成為會員，再填妥登記表格即可參加抽籤！

抽籤購買活動詳情：
1. PS5主機組合A （售價：4,778元），包含PS5™主機 及 PULSE 3D™ 無線耳機組 （午夜黑）
2. PS5數位版主機組合B （售價：3,978元），包含PS5™數位版主機 及 PULSE 3D™ 無線耳機組 （午夜黑）
截止報名時間：2022年5月15日晚上11時59分
取貨地點：將軍澳店

    點擊圖片放大

3. OK便利店 ：雀巢甜筒55元／8件

為星期六日做好準備，呢幾日去OK便利店入貨，落雨都無有怕。雀巢甜筒55元/8件、可樂/雪碧/芬達/玉泉忌廉汽水/玉泉青檸味有氣水500/410毫升樽裝 7.5元/件、麥維他朱古力手指餅30克10元/3件！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】 UNIQLO App會員生日自動獲取 $50現金券 7-11 $10一口價限時加推優惠 嘉頓漢堡包
2022/05/12
【消費優惠】 UNIQLO App會員生日自動獲取 $50現金券 7-11 $10一口價限時加推優惠 嘉頓漢堡包
今日優惠精選 - 【消費優惠】Ocean Three增值指定金額或開卡送180元禮遇　GODIVA散裝夾心及松露巧克力買一送一
2022/05/11
【消費優惠】Ocean Three增值指定金額或開卡送180元禮遇　GODIVA散裝夾心及松露巧克力買一送一
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven買台式飯糰送利賓納　美心MX惠顧指定系列免費升級至大杯百事
2022/05/10
【消費優惠】7-Eleven買台式飯糰送利賓納　美心MX惠顧指定系列免費升級至大杯百事
今日優惠精選 - 【消費優惠】聖安娜麵包+飲品$13起　魚尚屯門店開業買滿$30送指定飯糰
2022/05/06
【消費優惠】聖安娜麵包+飲品$13起　魚尚屯門店開業買滿$30送指定飯糰
今日優惠精選 - 【消費優惠】一芳逢周二會員買兩杯飲料即減$15　金子半之助用消費券滿$300送優惠券
2022/05/05
【消費優惠】一芳逢周二會員買兩杯飲料即減$15　金子半之助用消費券滿$300送優惠券
組合 超市 疫情 OK便利店 家品 外賣 財務自由 雀巢 科技產品 美食

下一篇文章

【消費優惠】759阿信屋限時優惠　杏仁奶45元有2件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay　料年中登記暑假發放
【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay　料年中登記暑假發放
【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂
【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【報稅2022】稅務局已發出利得稅、物業稅及僱主報稅表　個別人士報稅表將於6月1日發出
【報稅2022】稅務局已發出利得稅、物業稅及僱主報稅表　個別人士報稅表將於6月1日發出
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款