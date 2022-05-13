【消費優惠】韓印紅買滿$300全單85折　UNY PlayStation5抽籤購買活動

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 韓印紅：夏日感謝周 買滿$300全單85折



韓印紅現正進行夏日感謝周，只要購物滿100元即享全單95折、買滿200元起9折、買滿300元全單85折；買滿200元或以上更可加送韓國白蘿蔔或加10元換購大白菜！​​​​​​，留意優惠期至5月18日。

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2. UNY：PlayStation5 主機組合抽籤購買活動

APITA及UNY 生活創庫再度推出PlayStation5主機組合及數位版主機組合供大家抽籤購買，下載CU APP並註冊成為會員，再填妥登記表格即可參加抽籤！

抽籤購買活動詳情：

1. PS5主機組合A （售價：4,778元），包含PS5™主機 及 PULSE 3D™ 無線耳機組 （午夜黑）

2. PS5數位版主機組合B （售價：3,978元），包含PS5™數位版主機 及 PULSE 3D™ 無線耳機組 （午夜黑）

截止報名時間：2022年5月15日晚上11時59分

取貨地點：將軍澳店

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3. OK便利店 ：雀巢甜筒55元／8件



為星期六日做好準備，呢幾日去OK便利店入貨，落雨都無有怕。雀巢甜筒55元/8件、可樂/雪碧/芬達/玉泉忌廉汽水/玉泉青檸味有氣水500/410毫升樽裝 7.5元/件、麥維他朱古力手指餅30克10元/3件！

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撰文：hket小編

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