【ESG】施羅德：廢物管理將迎來變革　3投資領域別具吸引力

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廢物管理不善是氣候變化的成因之一，施羅德可持續投資分析師Samuel Thomas表示，在社會大趨勢及日益嚴格的監管推動下，以具能源、社會及環保效益的方式管理廢物變得愈來愈重要，因廢物管理不善可直接影響生態系統，並造成空氣、水及土地污染。
Samuel Thomas認為，來自監管的壓力正持續增加，監管機構似乎口徑一致，奉行「污者自付」的原則，包括增加廢物進出口稅、上調垃圾堆填區的入場價格，以及加大對廢物管理不善和非法傾倒的罰款。現時，監管機構擬鼓勵各國自行處理境內所產生的廢物，以代替將廢物出口至其他國家。
鑑於城市固體廢物預料將於未來數十年快速增長，施羅德投資認為有3個領域特別具吸引力，包括：人工智能及自動分類、轉廢為能及垃圾堆填區甲烷捕獲。根據估計，材料回收設施中有過半數的廢物管理任務可以自動化。利用視像監察、3D激光掃描及金屬傳感器，結合機器學習及先進的機械人技術，自動分類的精確度及靈敏度得以顯著提高。
另一方面，將物品轉廢為能，是一種透過加工及處理廢物產生電力或熱能的方法，可降低對垃圾堆填區的需求及對化石燃料的依賴，亦可在部分情況下減少環境污染。施羅德投資相信，這將成為在未來五年內增長最快的廢物管理行業。
責任編輯：陳玉蓮
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欄名 : 綠色投資