【ESG】施羅德：廢物管理將迎來變革　3投資領域別具吸引力

廢物管理不善是氣候變化的成因之一，施羅德可持續投資分析師Samuel Thomas表示，在社會大趨勢及日益嚴格的監管推動下，以具能源、社會及環保效益的方式管理廢物變得愈來愈重要，因廢物管理不善可直接影響生態系統，並造成空氣、水及土地污染。

他舉例稱 ，全球有37%城市固體廢物都被送往垃圾堆填區，單是這些垃圾堆填區的人類活動相關甲烷排放量，便佔整體甲烷排放量8-10%。 食物浪費是另一個迫切的問題，據聯合國糧食及農業組織的數據顯示，每年由食物浪費所致的經濟損失估計達1萬億美元，這或會令水資源稀缺問題加劇、生物喪失多樣性，並導致危害健康的影響及土壤侵蝕。

奉行「污者自付」的原則

Samuel Thomas認為，來自監管的壓力正持續增加，監管機構似乎口徑一致，奉行「污者自付」的原則，包括增加廢物進出口稅、上調垃圾堆填區的入場價格，以及加大對廢物管理不善和非法傾倒的罰款。現時，監管機構擬鼓勵各國自行處理境內所產生的廢物，以代替將廢物出口至其他國家。 這些監管環境的轉變讓開拓創新廢物處理方法，以符合社會責任及環保原則的需求變得愈趨殷切，而具備相關新技術的企業勢將迎來更多機遇。

對投資者的機遇何在？

鑑於城市固體廢物預料將於未來數十年快速增長，施羅德投資認為有3個領域特別具吸引力，包括：人工智能及自動分類、轉廢為能及垃圾堆填區甲烷捕獲。根據估計，材料回收設施中有過半數的廢物管理任務可以自動化。利用視像監察、3D激光掃描及金屬傳感器，結合機器學習及先進的機械人技術，自動分類的精確度及靈敏度得以顯著提高。

另一方面，將物品轉廢為能，是一種透過加工及處理廢物產生電力或熱能的方法，可降低對垃圾堆填區的需求及對化石燃料的依賴，亦可在部分情況下減少環境污染。施羅德投資相信，這將成為在未來五年內增長最快的廢物管理行業。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經