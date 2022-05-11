【虛擬銀行】eDDA收費風波後一年　在虛銀入錢更容易還是更難？

在上年3月初寫完虛銀eDDA 戰情況， 3月下旬市場便傳出消息，指 eDDA收費風波暫告一段落，各銀行就eDDA「轉錢」所徵收的費用，由以往「一刀切」改為「分層收費模式」，即是單次過得少、手續費就付得少，銀行間費用結算亦由各自各收，變成由HKICL中央結算，每月向各銀行發出賬單，大家便不會有爭執，亦不要拖數。

所以自上年3月開始，如果銀行不甘願被對手欺壓，又因為不能再拖數，都紛紛斬纜，或者在「分層收費」之下，大幅減低每次入錢的限額，寧願叫客人分10次入錢，用盡低層收費，都不讓客人一次過存入大數。一年過去，用虛銀服務的時候，入錢到底是容易了還是困難了呢？一齊同大家更新一下。

眾安銀行：清單基本不變，增兩間虛銀

截至2022年2月24日，眾安銀行（ZA Bank）總共支援13間銀行的eDDA服務，包括上年已支援的12間（滙豐、渣打、中銀、恒生、招商、交通、中信、集友、南商、創興、星展、Mox）以及新增的虛擬銀行Livi Bank。另外，早前亦預告本月會新增一間虛銀天星銀行（Airstar Bank）。

限額方面，根據記錄，去年2月底除了滙豐、中銀、恒生為上限1萬元之外，其餘上限為100萬元。但一年過去，只有Mox Bank、Livi Bank、天星銀行、招商銀行、交通銀行、創興銀行合共6間銀行有100萬元額度，星展銀行、集友銀行和恒生銀行就有1萬元。而恒生銀行更會在本月下調至2,000元，其他銀行就劃一只得2,000元。即是如果大家要存入1萬元的話，就要分5次入錢。

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Mox Bank：情況與眾安相似，母行成唯一逃生門

一年過去，Mox支援eDDA的銀行由8間變成9間，包括ZA Bank、渣打銀行、中銀香港、中信銀行、南洋商業銀行、東亞銀行、星展銀行，再加虛擬Livi Bank。最值得留意的是，Mox Bank最少由上年3月開始，已經沒有再支援滙豐及恒生兩間大行，方便程度一定比ZA Bank差少少。

在存款上限方面，就只有虛銀ZA Bank、Livi Bank，以及母行渣打銀行有「無上限」限額，其他就一律2,000元，即是要由傳統銀行放錢入Mox Bank，渣打是唯一逃生門。

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WeLab Bank：劃一2,000元，同是虛銀都無例外

WeLab Bank支援eDDA的銀行維持在9家，包括 Mox Bank、ZA Bank、滙豐銀行、渣打銀行、招商銀行、交通銀行、創興銀行、星展銀行、大眾銀行。根據記錄，與去年比較少了中銀，但就多了星展。

WeLab Bank比較特別的是所有eDDA單次上限為2,000元，即使同是虛擬銀行都沒有例外！WeLab Bank的官網上更寫明：「如果你想重覆轉賬，可以設定多條自動入錢規則以減輕不便」，即是該行都知道「不便」，要大家見諒一下。

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Livi Bank：在多間銀行中，用eDDA最方便

Livi Bank於過去一年支援eDDA的銀行列表並無變動，維持在14間，包括虛銀Mox Bank、ZA Bank；滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港、恒生銀行等四大行；中資銀行代表建設銀行、招商銀行、中信銀行、集友銀行、創興銀行、東亞銀行、大新銀行、星展銀行。

上限方面所有銀行一視同仁，單次上限和每日上限為10萬元。事實上，10萬元額度好足夠。在e-banking 的環境下，好多銀行因為保安原因，每日網上轉賬上限為10萬元或以下，相信很多人都不太需要用到100萬元額度那麼多。

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虛銀用戶需駁腳才能轉錢

在各家虛銀eDDA覆蓋的銀行和限額都不一致之下，有時需要「駁吓腳」才能轉錢。例如想在渣打銀行轉20萬元到ZA Bank，除了可以直接打開渣打銀行e-banking「推錢」去ZA Bank之外，亦可以選擇先在Mox Bank從渣打銀行「拉」一次錢，再在ZA Bank從Mox Bank「拉」一次錢，即是透過Mox Bank的渣打無上限 eDDA做一次駁腳，就完成了。

這樣做還有一個很大的優勢，就是好多時各銀行的「推錢」上限都會比較低，而因為「拉錢」必需要同名戶口先做到，所以如果撇除eDDA成本問題，eDDA的轉賬上限理論上會比較高，所以大家會在上表見到100萬元甚至「無上限」的轉賬額。

■一張圖看透入錢秘道■

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （170） — 虛銀 eDDA 戰更新 — 一年過去虛銀入錢係易咗定難咗呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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