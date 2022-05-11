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【Lyst名牌榜】2022第一季10大名牌Gucci Dior齊上榜　第一名竟非Chanel和Hermès（附榜單）

個人增值 15:07 2022/05/11

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自從名牌產品在市場上有價有市，成為品味投資產品後，這些品牌隨之受到世界各地人們的追捧。不過，要知道眾多品牌中那一個最受歡迎，大家不妨參考全球時尚數據平台The Lyst每季公布的數據。The Lyst近日發布2022第1季「最熱門品牌排行榜」，一直受到港人愛戴的Chanel和Hermès均榜上無名，馬上睇榜首之位屬於那一個品牌啦！

The Lyst每季都會列出最受歡迎名牌供大眾參考，它會根據品牌在網站、社交媒體和網店搜尋及瀏覽次數，得出每季最熱門品牌與產品排名。位於榜首的品牌是Balenciaga（巴黎世家），報告指Balenciaga由創意總監Demna帶領下，重新定義現今奢侈時尚品牌的意義，並藉着時裝提醒眾人關注社會時事，令Balenciaga目前已連續3個季度列於榜首之位。

Miu Miu單季急升10位　聯乘成殺手鑭

另外，報告指出於去年第4季只排名於第20位的Miu Miu，之所以能夠於短短3個月間躍升至本季度第10位的原因是，Miu Miu與New Balance聯名推出574運動鞋令一眾鞋迷期待已久，令他們不斷搜尋相關開賣資訊，令Miu Miu這一個品牌的搜尋度提升。加上，Miu Miu推出的迷你短裙配超短上衣套裝，搭上Y2K穿搭潮，在網上瘋狂洗版，增加大眾對此品牌的印象。

■2022年第1季10大最受歡迎名牌排行榜■

（按排名低至高排列）

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想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包

 

責任編輯：區祖飛

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