【外傭渴市】外傭荒持續、不少「姐姐」自抬身價　僱主如何留得住「姐姐」？

自疫情以來，除了企業難請人，港人家庭要聘請外傭都難上加難，隨時要付上更高代價才可聘請到合適「姐姐」。現時外傭法定工資水平為4,630元，由於外傭荒持續，有個別傭主為了搶「姐姐」，甚至開價6000元，相對於法定工資，加幅約三成。

由於防疫措施持續，聘請海外「姐姐」時，僱主已需要額外支付「姐姐」逾萬元的隔離費用，面對不少「姐姐」自抬身價，不少僱主均叫苦連天。

外傭需求大於供應的情況下，香港僱主除了用「錢」留住「姐姐」外，亦可以考慮用其他方面留住姐姐。以下分享一些港人留住「姐姐」的心得，各位讀者亦可以參考。

■按圖看留住「姐姐」的其他方法■

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其實要留住工人姐姐與企業要留住員工的方案大致相同。除了金錢以外，亦可以多關心她們的身心靈需要，為她們提供更多福利。讓她們能夠在工作以外有個人生活，亦可以讓工人姐姐們快樂。

員工愈快樂，工作效率便會愈高。作為打工仔工資當然是一個重要考慮的因素，但其他福利同樣重要。除了錢以外，僱主亦可以從多方面去作出調整。

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責任編輯：陳玉蓮

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