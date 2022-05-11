【銀行優惠】中銀推「理財TrendyToo」年輕品牌定位　開戶迎新奬賞高達$5,100

中銀香港推出「理財TrendyToo」，期望全新品牌定位吸引年輕客戶，助其達成理財目標，同時推出多項開戶優惠，最新在中銀香港開戶，迎新奬賞高達港幣5,100元。中銀香港因應最新定位，安排網絡紅人張馳豪（Aska）、姚焯菲（Chantel）及劉佩玥（Moon）擔任形象大使。

中銀表示，希望從「輕．便Banking+」、「輕．而易舉Spending+」、「輕．易起步Investing+」以及「輕．型Living+」四方面，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供簡單易明的「輕理財」知識。

中銀開戶迎新最多獎5,100元 去年18歲至35歲年輕客數碼交易量增4成

年輕客戶即日起開立不同銀行服務可享多項「熱賞22」優惠，包括開戶迎新奬賞高達港幣5,100元；以手機開戶可享6個月港元／美元高息定期存款，年利率高達1.5%；開立新證券賬戶可享首4個月無上限買入及賣出港股、中國A股或美股0元佣金優惠；以及全新客戶綁定BoC Pay更可獲總值港幣68元的迎新優惠。

中銀香港指出，去年該行18至35歲年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年上升近4成，以手機開戶的人數更增長1倍。

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責任編輯：陳玉蓮

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