【投資分析】股市回報低迷、債券吸引力漸露　是時候反轉過去十年投資方式？

施羅德投資首席投資總監及投資聯席主管Johanna Kyrklund發表最新的投資看法，表示目前全球正處於多個層面均在發生深遠變化的一個時期，分析目前市場出現三大趨勢：1）氣候變化令人們不得不建立更可持續增長模式、2） 量化寬鬆政策加劇收入不平等及其負面影響、3）環球供應鏈因新冠疫情及烏克蘭局勢更見脆弱。

Kyrklund認為，上述三項對投資決定影響深遠，令股票不能單看表面，債券吸引力漸露，是時候反轉過去10年投資方式。

商品走勢陷入拉鋸局面 加息令風險資產價值帶來挑戰

從投資角度來看，他認為需要以較宏觀的視野審視俄烏局勢的中期影響，也就是廣泛商品供應進一步受阻，以及加重歐洲對能源安全問題的關注。這種情況加上全球對淨零目標及能源轉型的關注，意味着商品及資源市場走勢正陷入拉扯的局面。雖然現時以商品相關投資對冲通脹壓力不無道理，但亦應投資在能源轉型之上。

能源轉型比以往任何時候都更具戰略重要性。施羅德相信，主動式投資策略在很多情況下都可識別出能夠兼顧上述兩項目標的投資對象。

施羅德續指，過去10年各國採取緊縮財政政策及寬鬆貨幣政策，但在新冠疫情及地緣政治因素的推動下，政府加快採取干預措施的步伐，以致寬鬆財政政策及緊縮貨幣政策將捲土重來。

伴隨貨幣政策由鬆轉緊，施羅德認為，過去10年投資者為追求回報被迫投向較高風險資產的懷抱，加息周期將對風險資產回報帶來挑戰，現金或債券變得有價值。

股債吸引力逆轉 股市今年回報料更低迷

債券層面，施羅德稱，過去數月債券價格顯著下滑，美國10年期國債孳息率由2021年1.20厘的低位升至2.50厘以上，而美國企業債指數孳息率亦由1.75厘升至 4.5厘。施羅德指出，債券孳息率自1980年代以來從未出現過如此大幅度的變動，雖然投資者在波動市中要求更高孳息率彌補風險，令該行未抱樂觀看法，但投資者對債市前景的看法或可因近期波動市從「相對負面」趨向「中性」。

股市層面，施羅德認為，投資者漸漸形成將烏克蘭局勢相關風險納入考慮的習慣，股市已從超賣水平回升。雖然事態發展令人沮喪，但現時已對普京及北約的反應機制有更多了解。不過，局勢進一步升溫的風險不容忽視。

從指數層面而言，Kyrklund預計股市將受到加息及商品價格上升的綜合影響，以致今年的回報預期更加低迷。然而，若更深入地了解的話，投資者依然可發掘到更多價值導向型的投資機遇。縱觀過去20年，這個趨勢仍有長足的發展空間。

簡而言之，投資者是時候看看自己的資產組合於過去10年投資了甚麼，然後反其道而行。投資者需要而前瞻性的方法未雨綢繆，為未來作好準備。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經