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【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折

精明消費 09:00 2022/05/12

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超人氣連鎖藥妝店松本清昨日於apm盛大開幕！於新張期內，松本清推出全店9折優惠。5月11日至22日期間，消費滿300元即送松本清環保袋（每日限量168個）；於5月23日至6月5日期間，消費滿500元仲會送50元優惠券。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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