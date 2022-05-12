【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 精明消費 09:00 2022/05/12 分享： 分享： 超人氣連鎖藥妝店松本清昨日於apm盛大開幕！於新張期內，松本清推出全店9折優惠。5月11日至22日期間，消費滿300元即送松本清環保袋（每日限量168個）；於5月23日至6月5日期間，消費滿500元仲會送50元優惠券。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 2022/05/11 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 2022/05/11 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 2022/05/10 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 2022/05/10 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 【消費優惠】百佳原箱優惠 紐西蘭白酒450元/箱 2022/05/10 【消費優惠】百佳原箱優惠 紐西蘭白酒450元/箱 商場 美食 著數優惠 家電 餐廳情報 家品 電子支付 網上購物 松本 apm