【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折

超人氣連鎖藥妝店松本清昨日於apm盛大開幕！於新張期內，松本清推出全店9折優惠。5月11日至22日期間，消費滿300元即送松本清環保袋（每日限量168個）；於5月23日至6月5日期間，消費滿500元仲會送50元優惠券。

▼ 點擊圖片放大 +2

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經