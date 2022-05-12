【消費優惠】759阿信屋限時優惠 杏仁奶45元有2件 精明消費 10:30 2022/05/12 分享： 分享： 759阿信屋推出限時優惠，包括龜田柿之種米脆、海苔米脆花生以13.9元有兩件價，杏仁奶45元有2件，原價一件32.9元，但要留意優惠期至5月15日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 今日 【消費優惠】松本清開幕優惠 全場9折 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 2022/05/11 【港鐵優惠】港鐵派總值500萬元電子優惠券 12日中午12時開搶！（附領取步驟） 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 2022/05/11 【消費優惠】百佳網店買一送一優惠 味千豬骨湯拉麵$35.9/2包 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 2022/05/10 【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 2022/05/10 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 飲食優惠 著數優惠 759阿信屋