【消費優惠】 UNIQLO App會員生日自動獲取 $50現金券 7-11 $10一口價限時加推優惠 嘉頓漢堡包

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. UNIQLO：App會員生日自動獲取$50現金券

UNIQLO App不時都會派送優惠，只要下載UNIQLO手機 APP，就可輕鬆拎走「$50生日優惠券」一張！讓你盡情 shopping，不過要留意須購物滿500元才可使用50元優惠券。

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2. 7-11：$10一口價限時加推優惠 嘉頓漢堡包

7-11今期推出限時優惠，10元可以買到咩呢？包括NESTLE 熊貓雪條 / 西瓜雪條 / 蝴蝶雪條、盛香珍迷你濃厚花生脆捲、嘉頓漢堡包、順南唧唧裝黑芝麻糊 / 杏仁糊、三得利C.C.檸檬500毫升膠樽裝、十字牌高鈣朱古力奶 / 高鈣低脂牛奶 / 高鈣脫脂牛奶盒裝236毫升等等。

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3. 綠領行動：全民絕膠@元朗 買外賣送$20電子餐飲現金券

綠領行動得到香港交易所社區項目資助計劃支持，推出全民絕膠@元朗活動，經網上登記即時送20元電子餐飲現金券，在20間元朗區參與活動嘅食肆買外賣時使用。當購買金額不少於30元的外賣，自備任何一件可重用餐盒或者可重用飲品杯，並且拒絕使用所有即棄塑膠飲管、膠袋及餐具，即可以使用這張20元的電子餐飲現金券。

使用日期 ： 2022年4月1日至6月30日止

登記表格

參與食肆名單

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撰文：hket小編

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