【投資觀點】美股今年有望再贏全球股市　惟聯儲局抗通脹為時已晚、最遲2023年初經濟衰退

新冠疫情、通脹飆升、預計聯儲局進入緊縮周期，這些情況都為市場帶來許多不確定性，亦令市場容易忽視一個事實：美國股市在2021年跑贏全球股市，超額收益達到20年來最高水平。

美股今年有望再贏全球股市 料2023年初將現經濟衰退

自年初以來，這些不確定性因俄烏衝突而有所增加。就年初到俄烏衝突開始前的總回報來看，標準普爾500指數的表現落後於MSCI歐洲、MSCI中國和MSCI世界（美國除外）指數。但這種情況在衝突開始時發生了逆轉，截至3月底，中國指數、歐洲指數和美國指數分別下降約15%、7%和8%。展望今年剩餘時間，美國股市可能會繼續跑贏全球股市。

另外，聯儲局在3月17日，決定上調聯邦基金利率25個基點至0.5%，在5月議息會議決定加息50個基點。但由於美國通脹已經升至40年來的最高水平，這不過是亡羊補牢，為時已晚。

隨着美國國債收益率曲綫趨平，聯儲局已暗示將優先解決通脹問題。過往經驗顯示通脹加上平坦的收益率曲綫代表經濟放緩或者衰退。到今年年底或2023 年初，這種衰退幾乎是不可避免的。很明顯，「嚴重逆風」即將來臨，儘管這些逆風將一定程度上被「溫和的經濟順風」所抵消，但困難將會多於積極因素。

地緣政治動盪導致逆風

首先，通脹壓力持續上升，能源及農產品價格攀升均為推升通脹的因素。2月24日俄烏衝突正式展開，當時ICE布倫特原油收於每桶99.41美元，到3月8日升至133.15美元，並在3月底時回落至110美元以下，三個月內上漲48%。小麥期貨今年以來上漲超過40%。價格壓力難以於短期內放緩，對個人、企業或經濟而言，能源供應及價格將對未來數月造成重大影響。

其次，原本預料今年下半年供應鏈問題可從新冠疫情中逐步回復正常，但受戰爭和地緣政治影響，供應鏈再次中斷。

同時，與制裁或全球地緣政治間接相關的金融資產敞口將影響經濟活動。日本、歐洲和其他銀行對俄羅斯的直接敞口可能在50億或100億美元左右。這些金融機構可能同時存在間接敞口，弄清這些機構下一階段的業績報告變得尤為重要。

最後，隨着各國減少對俄羅斯能源的依賴，我們預計符合ESG的投資和產品將受到阻礙。由於歐盟希望不再進口來自俄羅斯的天然氣，這或會增加石油或煤炭的使用。

【投資權衡ESG因素管理風險 展望未來趨勢及挑戰：按此】

變革的迫切性將帶來動力

然而前景並非完全黯淡。受惠於各國推動能源安全或能源獨立的影響，資本支出周期可能於今年晚些時候蓬勃發展。其次，某些行業（例如半導體）的區域化，將有助確保供應鏈穩定。最後，全球市場有許多不確定性，尤其是歐洲市場，可能導致亞洲成為相對的超級經濟體，資金湧向東南亞以及日本市場。

毫無疑問，全球經濟將面臨很大挑戰。但長遠來看，最終結果很可能是更廣泛的業務區域化，而不是全球化，以及資金在全球市場上分佈更加平均，這將對亞洲有利。

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