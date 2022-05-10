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【報稅2022】住宅租金稅項扣除條例草案明交立會　納稅人可於2021/22報稅表填報預期資料

精明消費 17:00 2022/05/10

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政府早前公布，《2022年稅務（修訂）（關於住宅租金的稅項扣除）條例草案》在上周五（6日）刊憲，並將於明日（11日）提交立法會審議，以落實2022至2023年度《財政預算案》建議設立的住宅租金稅項扣除措施。政府期望條例草案可於立法會今年夏季休會期前通過，讓措施可由2022／2023課稅年度起實施。

合資格的納稅人可於今年6月寄出的2021／2022課稅年度報稅表填報預期就2022／2023課稅年度繳付的住宅租金資料。條例草案獲得通過後，稅務局會在評定2022／2023課稅年度暫繳薪俸稅時考慮有關扣除。

建議扣除上限每年度10萬元

根據條例草案，薪俸稅和個人入息課稅納稅人可就本人或同住配偶以租客（或兩者作為合租租客）身分就有關課稅年度繳付的合資格住宅處所租金申索稅項扣除，建議的扣除上限為每個課稅年度10萬元。

要符合扣除資格，有關物業須為納稅人用作主要居所的地方；及所訂租賃亦須已加蓋印花。

納稅人可扣除的租金款額，是就有關課稅年度根據租賃繳付的租金款額，或是該課稅年度有關租賃的扣除上限，兩者以數額較小者為準。如訂立租賃的租客多於一位，扣除上限會按照合租人人數按比例減少；如在某一課稅年度內租期不足12個月，扣除上限會按照某一課稅年度內的租期按比例減少。

為確保措施具針對性，惠及最有需要的納稅人和防止濫用，並避免構成雙重稅務利益或被用作避稅，條例草案建議訂明扣除在若干情況下並不適用，詳見以下圖片。

■不適用於住宅租金稅項扣除的情況■

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想知更多有關報稅的資料，留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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