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【加密貨幣】高盛首推比特幣作貸款抵押　數碼資產與傳統投資服務逐步融合

博客 13:57 2022/05/10

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聯邦公開市場委員會（FOMC）上周三將聯邦基金利率上調50個基點以抑制通脹，這是自2000年以來幅度最大的一次加息。但美聯儲主席Jerome Powell言論淡化了未來幾個月加息75個基點的可能。由於美元走強及宏觀經濟擔憂，股票、債券和加密貨幣受挫。比特幣（Bitcoin）下試30,000美元，周二報30,888美元，一周下跌19.7%。以太幣一周下跌18.6%，周二報2,311美元。

【美退休帳戶或可投資比特幣 富達擬年內推出 勞工部關注：按此

高盛追隨其他金融行家進一步參與加密貨幣市場，首次提供比特幣作抵押借出現金的貸款。此貸款允許貸款者將比特幣作為銀行的抵押品來借入法定貨幣例如美元。比特幣的潛在波動性可能使此貸款具有一定風險，例如比特幣的價格下跌太多，借款人可能需要增加他們的抵押品。而LGT銀行，作為世界上最大的家族私人銀行和資產管理集團，宣布與數字資產銀行平台SEBA銀行合作，推出比特幣和以太幣的託管和交易服務。數字資產投資服務將與傳統資產逐步融合，這亦是未來金融業發展趨勢。

【首個奢侈品牌開放虛擬貨幣付款 Gucci美國5門市月底率先推行 接受逾10種加密貨幣：按此

NFT4月交易量激增

非同質化代幣（NFT） 自2月中旬以來銷售降溫，直至到4月交易量激增。截至5月1日，加密貨幣錢包於2022年投進NFT市場共超過370億美元，幾乎追上2021全年400億美元總額。據DappRadar報告，NFT市場在4月交易量為63億美元，同3月比較增長23%，主要是推動自近期熱爆NFT收藏系列Moonbirds。Moonbirds由10000個裝飾、形態各異的卡通貓頭鷹大頭貼NFT組成，交易額超過5億美元。另一交易量激增原因是Solana NFT，4月交易額接近3億美元，而平均售價亦增加了350美元。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於5月2及9日為香港公眾假期，而一周變化結算日以5月3日至10日計算。Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周二報7666點，一周下跌21.0%；ix比特幣指數報7461點，一周下跌19.7%；ix以太幣指數報19857點，一周下跌18.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 7666 -21.0%（-2033）
ix比特幣指數 7461 -19.7%（-1830）
ix以太幣指數 19857 -18.6%（-4538）
*截至2022年5月10日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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