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【網絡熱話】搭的士用八達通嘟消費券被司機鄙視　網民估係因為呢個原因？

精明消費 16:45 2022/05/10

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政府今年向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元電子消費券，分兩期派發，在上月初發放首階段。首期的消費券大家是否已用得七七八八？你們將消費券用在哪裡？

最近就有網民指自從有消費券後，就多用來乘搭的士。不過，居然因此被的士司機鄙視，令他心生不忿。

    點擊圖片放大

事緣是他在乘坐的士後付款時，用八達通付費。當的士司機看到他有大量餘額後，詢問他是否用消費券，在事主承認後竟發出「唓」一聲，並加多句「難怪不用收據啦！」。事後，該網民愈想愈生氣，指該司機破壞了他一日美好的心情。

有其他網民就留言回應指，自己曾經在搭的士時表明想用支付寶付款，但就被司機聲大夾惡回應指沒有此收費方式，但上車前明明看到車身有貼紙寫着可以用支付寶付款。

另外亦有網民稱，的士司機十分抗拒用電子支付方式收費，因為「收現金可以亂報收入唔交稅」。有不少人都安慰事主，認為用消費券搭的士並無不妥，不需要被此影響心情。

 

責任編輯：鄭樂怡

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