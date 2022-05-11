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【ESG】亞洲實行綠色及數碼雙轉型　可持續投資機遇湧現

博客 10:45 2022/05/11

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過去數十年，亞洲一直是全球經濟的火車頭，更為投資者創造了不少亮麗的投資機會。但在經濟高速發展的背後，亞洲諸國卻正面對一大難題──氣候暖化。如果應對失當，將會為社會及經濟帶來嚴峻後果。

【調查：僅3成受訪者了解ESG概念 近半計劃在未來一年內投資相關產品：按此

氣候變化對亞洲構成嚴重威脅

當然，氣候暖化是全球共同面對的問題，不過亞洲卻有兩大獨特處境。首先是地理問題，根據城市轉型聯盟數據，就居於低窪沿海地區的城市人口數量而言，在全球前十大名單中，亞洲國家就佔去其八，分別有中國、印度、孟加拉、印尼、日本、越南、泰國和菲律賓。氣候暖化將導致海平面上升，並引致洪水和風暴等惡劣天氣，對這些沿海地區構成嚴重威脅，例如破壞城市基建設施並帶來經濟損失，甚至造成人命傷亡。

另一處境是城市化。環顧全球，亞洲的城市化比例雖然不算高，但城市人口卻佔全球整體的逾半。聯合國經濟和社會事務部指出隨着亞洲經濟持續蓬勃發展，城市化的步伐只會有增無減。因此，亞洲城市實有必要改善規劃，以減少對環境、經濟和民生所造成的打擊。

城市規劃必然涉及資金，亞洲開發銀行的統計指出，於2016至2030年間，亞洲的基建融資缺口每年高達1.7萬億美元，當中有約六成需私人市場的融資參與，才能發展充足的交通、電力、電訊、供水和衛生等設施，以支援經濟發展、解決貧困問題，同時應對氣候危機。

【管協夥CFA協會 推環球ESG投資專業證書課程：按此

兩招改善氣候變化適應力

那麼亞洲國家應如何規劃更可持續的城市，以提升氣候變化的適應力？答案是實行綠色和數碼「雙轉型」。在綠色基建方面，亞洲可加強保護城市的海岸綫與綠地、建設「海綿城市」、或引入綠化屋頂等綠色建築。其次，亞洲也應推動數碼轉型，以配備大數據和人工智能的智慧城市，全方位地管理能源消耗與效益、水資源、廢物處理、交通運輸等各個領域，以緩解氣候暖化的衝擊。

事實上，亞洲多國已提出相應的氣候政策，從而提升氣候適應力，例如在今年2月，中國便發布了《國家適應氣候變化戰略2035》，以城市為切入點，開展氣候適應型城市的試點工作；新加坡的《2030年綠色發展藍圖》，為城市綠化、碳中和建築和海岸綫保護提出具體政策目標；至於印尼的《2050年低碳和氣候復原力長期戰略》，則希望提升經濟、社會和民生、生態系統和景觀這三大領域的氣候復原力，務求在2050年前，把由氣候變化所造成的經濟損失控制在GDP的3.45%。

亞洲城市正朝着可持續發展的道路進發，在這趟旅程中，將會有不同的投資機遇湧現。身為業界可持續投資先驅之一，我們一直致力發掘主宰未來的大趨勢、並具吸引力的投資主題，希望能為環境出一分力之餘，也為投資者帶來理想的潛在回報。

 

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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撰文 : 何忠熙 安聯投資可持續發展專員

欄名 : 安聯投資ESG

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