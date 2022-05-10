▲ 【ESG】銀行認購ESG投資優惠一覽 邊間提供抽獎贏iPhone 13 Pro？

綠色零售債券 （新上市編號：04252） 已於5月6日截止認購，投資者除了可透過投資綠色零售債券，把握綠色金融投資機遇外，亦可透過認購證監會認可的ESG基金、或是由企業發行的綠色債券，捕捉減碳投資的長遠趨勢。近年不少銀行亦有提供相關投資產品供客戶認購，同時提供相當吸引的認購優惠，投資者有意參與ESG投資，不妨留意邊間銀行認購優惠最抵！

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■銀行認購ESG投資優惠一覽■

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恒生：抽獎贏iPhone 13 Pro

由即日起至6月30日，經恒生成功認購每個指定ESG投資服務類別，可獲得一次抽獎機會，最多合共可獲3次抽獎機會，有機會贏取iPhone 13 Pro 128GB一部，得獎者共有10名，或200元foodpanda電子禮券，共有300個名額。

滙豐：網上認購基金首次認購費低至1.5%

由即日起至6月30日，經滙豐認購ESG投資產品或透過滙豐流動或網上理財開立指定定期存款，滙豐就會代表客戶種一棵樹，以支持印尼再造林計劃。與此同時，滙豐亦提供認購ESG基金優惠，網上認購基金首次認購費低至1.5%，而初步投資額低至10,000元。

星展：享高達16,000元現金獎賞

星展銀行由即日起至6月30日，推出認購指定ESG基金優惠。認購指定ESG基金可享高達16,000元現金獎賞，每累積指定ESG基金投資交易金額達30萬元，可享800元現金獎賞，最高達可達15,000元；而累積投資交易金額達300萬元，可享1,000元現金獎賞。

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上商：代客捐款種樹



即日起至7月31日，凡經上海商業銀行整額認購ESG基金，該行將為每筆認購透過「世界自然基金會香港分會」捐款，於印尼蘇門答臘島種植一棵樹。

責任編輯：李瑩

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