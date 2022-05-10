  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】銀行認購ESG投資優惠一覽　邊間提供抽獎贏iPhone 13 Pro？

綠色金融 16:18 2022/05/10

分享：

分享：

【ESG】銀行認購ESG投資優惠一覽　邊間提供抽獎贏iPhone 13 Pro？

綠色零售債券 （新上市編號：04252） 已於5月6日截止認購，投資者除了可透過投資綠色零售債券，把握綠色金融投資機遇外，亦可透過認購證監會認可的ESG基金、或是由企業發行的綠色債券，捕捉減碳投資的長遠趨勢。近年不少銀行亦有提供相關投資產品供客戶認購，同時提供相當吸引的認購優惠，投資者有意參與ESG投資，不妨留意邊間銀行認購優惠最抵！

【滙豐推綠色按揭 成功申請可獲高達6,888元現金獎賞及參加Tesla大抽獎：按此

■銀行認購ESG投資優惠一覽■

 

    點擊圖片放大
    +2

 

恒生：抽獎贏iPhone 13 Pro

由即日起至6月30日，經恒生成功認購每個指定ESG投資服務類別，可獲得一次抽獎機會，最多合共可獲3次抽獎機會，有機會贏取iPhone 13 Pro 128GB一部，得獎者共有10名，或200元foodpanda電子禮券，共有300個名額。

滙豐：網上認購基金首次認購費低至1.5%

由即日起至6月30日，經滙豐認購ESG投資產品或透過滙豐流動或網上理財開立指定定期存款，滙豐就會代表客戶種一棵樹，以支持印尼再造林計劃。與此同時，滙豐亦提供認購ESG基金優惠，網上認購基金首次認購費低至1.5%，而初步投資額低至10,000元。

星展：享高達16,000元現金獎賞

星展銀行由即日起至6月30日，推出認購指定ESG基金優惠。認購指定ESG基金可享高達16,000元現金獎賞，每累積指定ESG基金投資交易金額達30萬元，可享800元現金獎賞，最高達可達15,000元；而累積投資交易金額達300萬元，可享1,000元現金獎賞。

【長揸VS短炒？ 致富郭家安：首日即沽回報未必較好：按此

上商：代客捐款種樹

即日起至7月31日，凡經上海商業銀行整額認購ESG基金，該行將為每筆認購透過「世界自然基金會香港分會」捐款，於印尼蘇門答臘島種植一棵樹。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 綠色投資

最新專欄文章 更多

【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月16日公布配發結果　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月10日）
今日
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　5月16日公布配發結果　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月10日）
【綠色債券】近50萬人認購零售綠債　料認購4手或以下全中
2022/05/09
【綠色債券】近50萬人認購零售綠債　料認購4手或以下全中
【綠色債券】零售綠債截止認購　富途耀才分別錄38億元認購金額
2022/05/06
【綠色債券】零售綠債截止認購　富途耀才分別錄38億元認購金額
【綠色債券】2.5厘零售綠債周五截止認購　加息環境短炒不一定穩賺？
2022/05/05
【綠色債券】2.5厘零售綠債周五截止認購　加息環境短炒不一定穩賺？
【綠色債券】許正宇：零售綠債提供穩定投資回報　推動減碳融入日常生活
2022/04/28
【綠色債券】許正宇：零售綠債提供穩定投資回報　推動減碳融入日常生活
著數優惠 ESG 綠色金融 債券 定期存款 投資產品 上海商業銀行 綠色債券 印尼 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【綠色債券】近50萬人認購零售綠債　料認購4手或以下全中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款